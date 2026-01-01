Das Hotel verfügt über einen Pool, das «Reef House» Restaurant, Yoga Lektionen, einen Day Spa und zahlreiche weitere Annehmlichkeiten.

Mit nur 67 Zimmern und Suiten bewahrt sich das Reef House die Atmosphäre eines kleinen Boutique-Hotels. Die Brigadier Zimmer sind mit einer Liebesschaukel ausgestattet, während die Veranda Zimmer eine Kochmöglichkeit bieten. Die Spa Zimmer haben eine Spabadewanne und die Ocean View Meersicht.