The Reef House Boutique Hotel & Spa
Palm Cove
Beschreibung
Lage
In Palm Cove, 25 Minuten nördlich von Cairns, liegt das Boutique Resort direkt am Strand.
Angebot
Das Hotel verfügt über einen Pool, das «Reef House» Restaurant, Yoga Lektionen, einen Day Spa und zahlreiche weitere Annehmlichkeiten.
Zimmer
Mit nur 67 Zimmern und Suiten bewahrt sich das Reef House die Atmosphäre eines kleinen Boutique-Hotels. Die Brigadier Zimmer sind mit einer Liebesschaukel ausgestattet, während die Veranda Zimmer eine Kochmöglichkeit bieten. Die Spa Zimmer haben eine Spabadewanne und die Ocean View Meersicht.
ab CHF 268.– / pro Person
Loading map...