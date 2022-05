Perth Hotels

Perth ist die Sonnenmetropole schlechthin – durchschnittlich acht Sonnenstunden pro Tag geniessen die Menschen in Westaustraliens Hauptstadt. Es ist auch die isolierteste Grossstadt der Welt: die nächstgrössere Stadt, Adelaide, liegt ca. 2'200 Kilometer östlich. Zwischen dem Stadtzentrum und South Perth schlängelt sich träge der Swan River in Richtung Meer. Im Zwanzig Kilometer entfernten Hafenvorort Fremantle mündet der Fluss in den Indischen Ozean. Nördlich des Bankviertels erstreckt sich die grüne Lunge von Perth. Der Kings Park ist ein 400 Hektar grosser Park, der den New Yorks Central Park und Londons Hyde Park weit hinter sich lässt. Elizabeth Quay ist eine neuangelegte Uferpromenade und Vergnügungsmeile mit Grünanlagen, Cafés und tollen Restaurants. Im Westen der Stadt locken Dutzende Stadtstrände Einheimische und Touristen zum verweilen ein. Wir buchen gerne ein passendes Hotelzimmer für Sie in Perth.