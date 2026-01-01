Beschreibung

Lage Das Arajilla Retreat liegt im Norden der Insel, unweit einiger geschützter Buchten, welche zum Schwimmen einladen.

Angebot Die Gäste der Unterkunft werden im hoteleigenen Restaurant zum Frühstück, Mittagessen und Abendessen verwöhnt. Zudem können im Spa zahlreiche Behandlungen und Massagen gebucht und Fahrräder und Schnorchelausrüstungen kostenlos ausgeliehen werden.