Arajilla Retreat
Lord Howe Island
Beschreibung
Lage
Das Arajilla Retreat liegt im Norden der Insel, unweit einiger geschützter Buchten, welche zum Schwimmen einladen.
Angebot
Die Gäste der Unterkunft werden im hoteleigenen Restaurant zum Frühstück, Mittagessen und Abendessen verwöhnt. Zudem können im Spa zahlreiche Behandlungen und Massagen gebucht und Fahrräder und Schnorchelausrüstungen kostenlos ausgeliehen werden.
Zimmer
Alle Suiten sind sehr geräumig, mit einer Lounge und Terrasse ausgestattet. In der Banyan Suite ist die Lounge in der oberen Etage. Die Arajilla Suite verfügt auf 2 Etagen über 2 Schlafzimmer mit Bad und das Beach House ist für Selbstversorger.
Preis auf Anfrage
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