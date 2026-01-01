Beschreibung

Lage Die Apartments sind eingebettet in die grüne Landschaft von Lord Howe und nur 400 Meter von der Lagoon Beach und wenige Schritte vom Museum, Besucherzentrum und Restaurants entfernt.

Angebot Den Gästen stehen eine Lounge mit TV und Büchern sowie Grillplätze zur Verfügung. Weiter bietet die Unterkunft Mietfahrräder an.