Leanda Lei Apartments
Lord Howe Island
Beschreibung
Lage
Die Apartments sind eingebettet in die grüne Landschaft von Lord Howe und nur 400 Meter von der Lagoon Beach und wenige Schritte vom Museum, Besucherzentrum und Restaurants entfernt.
Angebot
Den Gästen stehen eine Lounge mit TV und Büchern sowie Grillplätze zur Verfügung. Weiter bietet die Unterkunft Mietfahrräder an.
Zimmer
Die 19 gemütlichen, modern eingerichteten Studios und Apartments verfügen alle über eine Kochmöglichkeit und eine Terrasse. Die One Bedroom Apartments verfügen zusätzlich über einen Ess-/Wohnbereich. Die Two Bedroom Apartments, welche einen TV haben, bieten Platz für bis zu 5 Personen. Einige der Two Bedroom Apartments haben sogar 2 Badezimmer.
ab CHF 114.– / pro Person
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