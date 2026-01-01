Die 9 Suiten im Inselstil harmonieren perfekt mit der einzigartigen Natur von Lord Howe Island. Alle Suiten sind modern, geräumig und lichtdurchflutet. Sie verfügen über raumhohe Fenster, Holzböden, ein stilvolles King- oder Twin Bett, einen Lounge Bereich, massgefertigte Möbel aus Marinesperrholz und eine Terrasse mit einem Daybett. Die einstöckige Capella Suite bietet einen einzigartigen Blick auf den Ozean und die Berge.

Die im Mezzanin-Stil gebaute Lagoon Loft Suite verfügt über einen Whirlpool auf der Terrasse. Die über zwei Etagen reichende Catalina Suite verfügt neben dem Whirlpool über zwei Schlafzimmer und zwei Bäder. Die Makambo Loft verfügt zusätzlich über einen Pool und einen Kamin, während der Lidgbird Pavilion mit seiner umlaufenden Veranda sowie dem Aussenbadezimmer, einem beheizten Pool und einem exklusiven elektrischen Buggy überrascht.