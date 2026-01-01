Capella Lodge
Lord Howe Island
Beschreibung
Einleitung
Die Capella Lodge ist der luxuriöse Rückzugsort auf Lord Howe Island und bietet ein zeitgenössisches architektonisches Design, welches den sorglosen Geist des australischen Strandhaus-Ambientes widerspiegelt.
Lage
In knapp 2 Flugstunden von Sydney oder Brisbane aus erreicht man das Inselparadies von Lord Howe und die exklusive Capella Lodge. Die Unterkunft liegt am Fusse der hoch aufragenden Berge Gower und Lidgbird an der Südspitze der Insel und bietet eine spektakuläre Aussicht auf den Ozean, die Strände, das subtropische Riff und die sanften grünen Wiesen sowie Regenwälder.
Angebot
Die Lodge bietet kostenloses Wifi und Fahrräder zum Ausleihen. Ein elektrischer Buggy kann gemietet werden. Auch kulinarisch werden Sie auf Ihre Kosten kommen, da die Lodge sehr viel Wert auf frische und regionale Produkte legt. Zudem können Sie sich im kleinen, aber feinen Capella Spa bei einer Wellnessbehandlung erholen. Auf der Insel werden zahlreiche Aktivitäten wie Kajakfahren, Schnorcheln, Tauchen, Angeln, Wandern, Biken, Golfen oder Tennis angeboten.
Zimmer
Die 9 Suiten im Inselstil harmonieren perfekt mit der einzigartigen Natur von Lord Howe Island. Alle Suiten sind modern, geräumig und lichtdurchflutet. Sie verfügen über raumhohe Fenster, Holzböden, ein stilvolles King- oder Twin Bett, einen Lounge Bereich, massgefertigte Möbel aus Marinesperrholz und eine Terrasse mit einem Daybett. Die einstöckige Capella Suite bietet einen einzigartigen Blick auf den Ozean und die Berge.
Die im Mezzanin-Stil gebaute Lagoon Loft Suite verfügt über einen Whirlpool auf der Terrasse. Die über zwei Etagen reichende Catalina Suite verfügt neben dem Whirlpool über zwei Schlafzimmer und zwei Bäder. Die Makambo Loft verfügt zusätzlich über einen Pool und einen Kamin, während der Lidgbird Pavilion mit seiner umlaufenden Veranda sowie dem Aussenbadezimmer, einem beheizten Pool und einem exklusiven elektrischen Buggy überrascht.
ab CHF 647.– / pro Person
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