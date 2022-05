Cairns Hotels

Cairns ist eine quirlige Tropenstadt in Nord-Queensland und Ausgangspunkt zum Great Barrier Reef. Tagesausflüge mit schnittigen Katamaran- und Segelbooten bringen Sie zu den schönsten Punkten am weltgrössten Korallenriff. Auch mehrtägige Tauchkreuzfahrten laufen von Cairns in Richtung Cod Hole, Ribbon Reef oder zu spektakulären Tauchgebieten bei Lizard Island aus. Im Hinterland liegt das schnuckelige Regenwalddorf Kuranda, welches man am besten im historischen Zug von Cairns aus ansteuert. Die Rückreise erfolgt hoch über dem Dach des tropischen Regenwaldes schwebend mit der Skyrail Seilbahn – ein einmaliges Erlebnis. Zurück in der Küstenebene wartet der Tjapukai Cultural Park, eine der beliebtesten Touristenattraktionen in Cairns. Entdecken Sie beim Besuch die reiche Geschichte der ältesten lebenden Kultur der Welt: Aborigines leben seit mehr als 40'000 Jahren in Australien. Rufen Sie uns noch heute an, wir beraten Sie gerne.