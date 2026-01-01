Alle 42 Pool Villen verteilen sich in einem tropischen Palmenhain. Sie sind ge­schmackvoll mit viel Bambus und weiteren Naturmaterialien eingerichtet und verfügen über einen Wohn- und Schlafbereich, der durch eine Stufe abgetrennt ist. Sie sind ausgestattet mit Klima­an­lage, Decken­ventilator, Fernseher, gratis Inter­netzu­gang, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Die Bade­zimmer sind ausgestattet mit Badewanne und Regen­dusche.

Deluxe Pool Villa (26): 95 m² gross (inkl. Aussenbereich).

Ter­rasse mit Stühlen und kleinem Pool (3 x 5 m) umgeben von Pflanzen oder einem Holzzaun.

Grand Pool Villa (13): Die frei stehenden Villen (130 m² inkl. Aus­sen­­bereich) bieten eine gross­zügig gestaltete Terrasse, Sonnen­liegen, bequemes Liegenetz sowie einen Pool (3 x 7 m)

Beachfront Suite Pool Villa (3): Die exklusiven, frei stehenden Villen (180 m² inkl. Aussenbereich) mit grosser Terrasse, Son­nenliegen, Liegenetz und Pool (3 x 9 m) bieten einen spek­takulären Blick über den Klong Chao Strand.