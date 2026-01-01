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High Season Pool Villa & Spa

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Ko Kood

Umhüllt von der Schönheit der üppigen Natur finden Ruhesuchende hier einen wunderschönen Strand und schöne Poolvillen. Ideal um sich zu entspannen.

Hinweis:
Ko Kood ist touristisch bedeutend weniger erschlossen als die Nachbarinseln oder gar die bekannten Touristenorte des Landes. Bei den Hotels müssen die Ansprüche in Relation gesetzt werden. Kenntnisse der Englischen Sprache sind auf der Insel beschränkt. Dafür wird der Gast mit wunderschönen naturbelassenen Stränden belohnt.

Beschreibung

Einleitung
Grosser Salzwasser­-Swimming­pool mit Sonnenterrasse und separatem Kinderbecken. Das Spa bietet verschiedene Anwendungen mit Naturprodukten sowie Massagen am Strand an. Fitnesscenter und nicht motorisierter Was­sersport. Es werden diverse Ausflüge auf der Insel und mit dem Boot angeboten.
Lage
Am wohl schönsten Abschnitt des weissen, feinsandigen Klong Chao Strandes im Südwesten der Insel gelegen. Einige lokale Restau­­rants und Strandbars befinden sich in der Umgebung. Von Trat oder Ko Chang erreicht man Ko Kood mit dem Speedboot in 1¼ Stunden. Die Transferzeit zum Flug­hafen Trat dauert ca. 2½ Stunden.
Angebot
Das Resort baut selber Obst und Gemüse an. Im «Beachfront» Restaurant wird thailändische und internationale Küche angeboten. Wenn sie etwas Spezielles wünschen, wird Ihnen ein romantisches Abend­essen im «The Bird's Nest» mit Blick auf das Meer sicherlich zusagen. In der «Season» Bar in Strandnähe können Sie den Tag mit Erfrischungen und exotischen Cock­tails entspannt ausklingen lassen.
Zimmer

Alle 42 Pool Villen verteilen sich in einem tropischen Palmenhain. Sie sind ge­schmackvoll mit viel Bambus und weiteren Naturmaterialien eingerichtet und verfügen über einen Wohn- und Schlafbereich, der durch eine Stufe abgetrennt ist. Sie sind ausgestattet mit Klima­an­lage, Decken­ventilator, Fernseher, gratis Inter­netzu­gang, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Die Bade­zimmer sind ausgestattet mit Badewanne und Regen­dusche.
Deluxe Pool Villa (26): 95 m² gross (inkl. Aussenbereich).

Ter­rasse mit Stühlen und kleinem Pool (3 x 5 m) umgeben von Pflanzen oder einem Holzzaun.
Grand Pool Villa (13): Die frei stehenden Villen (130 m² inkl. Aus­sen­­bereich) bieten eine gross­zügig gestaltete Terrasse, Sonnen­liegen, bequemes Liegenetz sowie einen Pool (3 x 7 m)
Beachfront Suite Pool Villa (3): Die exklusiven, frei stehenden Villen (180 m² inkl. Aussenbereich) mit grosser Terrasse, Son­nenliegen, Liegenetz und Pool (3 x 9 m) bieten einen spek­takulären Blick über den Klong Chao Strand.

ab CHF 133.– / pro Person

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