High Season Pool Villa & Spa
Ko Kood
Beschreibung
Einleitung
Grosser Salzwasser-Swimmingpool mit Sonnenterrasse und separatem Kinderbecken. Das Spa bietet verschiedene Anwendungen mit Naturprodukten sowie Massagen am Strand an. Fitnesscenter und nicht motorisierter Wassersport. Es werden diverse Ausflüge auf der Insel und mit dem Boot angeboten.
Lage
Am wohl schönsten Abschnitt des weissen, feinsandigen Klong Chao Strandes im Südwesten der Insel gelegen. Einige lokale Restaurants und Strandbars befinden sich in der Umgebung. Von Trat oder Ko Chang erreicht man Ko Kood mit dem Speedboot in 1¼ Stunden. Die Transferzeit zum Flughafen Trat dauert ca. 2½ Stunden.
Angebot
Das Resort baut selber Obst und Gemüse an. Im «Beachfront» Restaurant wird thailändische und internationale Küche angeboten. Wenn sie etwas Spezielles wünschen, wird Ihnen ein romantisches Abendessen im «The Bird's Nest» mit Blick auf das Meer sicherlich zusagen. In der «Season» Bar in Strandnähe können Sie den Tag mit Erfrischungen und exotischen Cocktails entspannt ausklingen lassen.
Zimmer
Alle 42 Pool Villen verteilen sich in einem tropischen Palmenhain. Sie sind geschmackvoll mit viel Bambus und weiteren Naturmaterialien eingerichtet und verfügen über einen Wohn- und Schlafbereich, der durch eine Stufe abgetrennt ist. Sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, Deckenventilator, Fernseher, gratis Internetzugang, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Die Badezimmer sind ausgestattet mit Badewanne und Regendusche.
Terrasse mit Stühlen und kleinem Pool (3 x 5 m) umgeben von Pflanzen oder einem Holzzaun.
Alle 42 Pool Villen verteilen sich in einem tropischen Palmenhain. Sie sind geschmackvoll mit viel Bambus und weiteren Naturmaterialien eingerichtet und verfügen über einen Wohn- und Schlafbereich, der durch eine Stufe abgetrennt ist. Sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, Deckenventilator, Fernseher, gratis Internetzugang, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Die Badezimmer sind ausgestattet mit Badewanne und Regendusche.
Deluxe Pool Villa (26): 95 m² gross (inkl. Aussenbereich).
Terrasse mit Stühlen und kleinem Pool (3 x 5 m) umgeben von Pflanzen oder einem Holzzaun.
Grand Pool Villa (13): Die frei stehenden Villen (130 m² inkl. Aussenbereich) bieten eine grosszügig gestaltete Terrasse, Sonnenliegen, bequemes Liegenetz sowie einen Pool (3 x 7 m)
Beachfront Suite Pool Villa (3): Die exklusiven, frei stehenden Villen (180 m² inkl. Aussenbereich) mit grosser Terrasse, Sonnenliegen, Liegenetz und Pool (3 x 9 m) bieten einen spektakulären Blick über den Klong Chao Strand.
ab CHF 133.– / pro Person
Loading map...