Die 19 Villen verteilen sich in der gepflegten, grosszügigen Gartenanlage und bieten Meer­sicht. Sie sind mit viel Liebe zum Detail, sehr geschmackvoll eingerichtet und haben ein open-air Badezimmer mit Regendusche und eine schöne Terrasse mit Tagesbetten. Es sind Klima­anlage, Ventilator, Musik­an­lage, gratis Internet­zugang, Föhn und Safe vorhanden. Für Ruhe und Entspannung sorgt auch eine bewährte Idee des Resorts: in den Zimmern gibt es weder Fernseher noch eine Minibar.

Shantaa Villa (10): 48 m² gross (inkl. 12 m² Terrasse) an erhöhter Lage mit zwei Queensize-Betten.

Der Strand ist 100-200 m entfernt.

Shantaa Sweet (5): Gleiche Grösse wie Shantaa Villa, jedoch moderner eingerichtet mit Kingsize-Bett und näher am Strand gelegen. Zusätzlich mit ­grosser Badewanne im Freien ausgestattet.