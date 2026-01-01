Shantaa Resort
Ko Kood
Beschreibung
Einleitung
Direkt vor der Tür haben Sie das Meer und einen palmengesäumten Traumstrand, der sich für Spaziergänge und auch zum Schnorcheln anbietet. Viele Aktivitäten wie Kajak, Tauchen, Schnorcheln, Biken und Ausflüge werden vom Hotel organisiert. Im Hotel werden Massagen in offenen Salas (Pavillons) im Garten angeboten. Der Swimmingpool lädt zum Baden und Entspannen ein. Bibliothek, Souvenirshop.
Lage
Erhöht, an leichter Hanglage über der Ao Tapao Bucht gelegen. Das Resort hat Zugang zu zwei Stränden, wovon sich einer, an ruhiger Lage, wegen Felsen eher zum Sonnenbaden eignet. Am anderen, kilometerlangen Sandstrand kann man gut baden und schnorcheln. Dieser ist allerdings durch den geschäftigen Hauptpier, welcher als Umschlagsplatz dient, getrennt. Von Trat oder Ko Chang erreicht man Ko Kood mit dem Speedboot in 1¼ Stunde.
Angebot
Einheimische Köche werden Sie im herrlich gelegenen «Shantaa» Restaurant mit authentischen und sehr leckeren Gerichten verwöhnen. An beiden Stränden bietet eine Beach Bar Erfrischungen und kleine Mahlzeiten an. In der Lobby gibt es rund um die Uhr Kaffee und Tee.
Zimmer
Die 19 Villen verteilen sich in der gepflegten, grosszügigen Gartenanlage und bieten Meersicht. Sie sind mit viel Liebe zum Detail, sehr geschmackvoll eingerichtet und haben ein open-air Badezimmer mit Regendusche und eine schöne Terrasse mit Tagesbetten. Es sind Klimaanlage, Ventilator, Musikanlage, gratis Internetzugang, Föhn und Safe vorhanden. Für Ruhe und Entspannung sorgt auch eine bewährte Idee des Resorts: in den Zimmern gibt es weder Fernseher noch eine Minibar.
Der Strand ist 100-200 m entfernt.
Die 19 Villen verteilen sich in der gepflegten, grosszügigen Gartenanlage und bieten Meersicht. Sie sind mit viel Liebe zum Detail, sehr geschmackvoll eingerichtet und haben ein open-air Badezimmer mit Regendusche und eine schöne Terrasse mit Tagesbetten. Es sind Klimaanlage, Ventilator, Musikanlage, gratis Internetzugang, Föhn und Safe vorhanden. Für Ruhe und Entspannung sorgt auch eine bewährte Idee des Resorts: in den Zimmern gibt es weder Fernseher noch eine Minibar.
Shantaa Villa (10): 48 m² gross (inkl. 12 m² Terrasse) an erhöhter Lage mit zwei Queensize-Betten.
Der Strand ist 100-200 m entfernt.
Shantaa Sweet (5): Gleiche Grösse wie Shantaa Villa, jedoch moderner eingerichtet mit Kingsize-Bett und näher am Strand gelegen. Zusätzlich mit grosser Badewanne im Freien ausgestattet.
ab CHF 79.– / pro Person
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