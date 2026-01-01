The Heritage Hotel, Autograph Collection
Dubai
Beschreibung
Einleitung
Hier treffen sich arabisches Design und modernes Lebensgefühl – und dies mitten im neuen, angesagten Stadtviertel «Downtown» mit dem Wahrzeichen Burj Khalifa. Das Gebäude in traditioneller arabischer Architektur verfügt über 197 Zimmer, davon 8 Suiten, Loungebereich in der Hotellobby, Outdoor-Pool mit Sonnenterrasse, 3 Restaurants, 2 Cafés, Fitness-Center und Business-Center. WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.
Zimmer
Alle Deluxe-Zimmer (36 m2) sind in warmen Erdtönen gestaltet und verfügen über ein grosses, offenes Badezimmer mit Badewanne sowie separater Dusche und WC hinter Milchglastüren. Ausserdem steht TV, WiFi kostenfrei, Minibar, Kaffee- und Teekocher und 24h-Zimmerservice zur Verfügung.
Gratis-Sport
Fitness-Center, Swimmingpool.
Preis auf Anfrage
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