Das Hotel ist auf ingesamt 22 traditionelle, arabische Häuser (sog. «Bayts») verteilt, umgeben von Windtürmen sowie direkt am Dubai Creek gelegen und inmitten des Al Seef Gebiets in Bur Dubai mit vielen Shops, Boutiquen und Restaurants. Die bis ins letzte authentische Detail gestalteten Zimmer (teilweise mit/ohne Balkon/Terrasse) bieten Souk- oder Creek-Sicht, Minibar, TV sowie Tee- und Kaffeekocher. Im hoteleigenen Restaurant wird zudem authentisch-emiratische Küche serviert.