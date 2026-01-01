Address Sky View
Dubai
Beschreibung
Einleitung
Das Hotel ist in einem, mit 230 Metern Höhe, höchsten Wohngebäude Dubais untergebracht und bietet einen Infinity Pool (Adults only) auf der Verbindungsbrücke zwischen beiden Gebäuden mit einem grandiosen Rundumblick über Dubai, versch. Restaurants, 4 Swimming Pools und WiFi kostenfrei in öffentl. Bereichen.
Angebot
Spa.
Zimmer
Die modernen, hellen Premier-Zimmer mit Stadt- oder Burj Khalifa-Sicht bieten modernste Technik, Minibar, Nespresso-Automat, Teekocher, TV, Safe sowie WiFi kostenfrei. Die Club-Zimmer sowie Junior Suiten bieten zusätzlich 24h Zugang zur Club Lounge sowie gratis Transfers ab/bis Dubai Flughafen.
Gratis-Sport
Fitness-Center (24h geöffnet).
Kinder
"Qix" Kinderbereich.
Preis auf Anfrage
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