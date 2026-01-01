Amwaj Rotana JBR
Dubai
Beschreibung
Einleitung
Das elegante Haus liegt inmitten und direkt an der angesagten Jumeirah Beach Residence, gegenüber die Bluewaters Island mit dem höchsten Riesenrad der Welt "Ain Dubai", bietet insgesamt 7 Restaurants/Lounge/Café/Bar, 24h Zimmerservice, Swimmingpool, Kids Pool, Club Rotana Executive Etage, gratis Shuttleservice zu versch. Shopping Malls, Beauty Salon für Damen u. Herren, Shop, Schmuck-Boutique, WiFi kostenfrei in öffentl. Bereichen.
Angebot
Bodylines Fitness & Wellness Club inkl. Jacuzz, Dampfbad, Sauna, Massagen und Spa-Behandlungen.
Zimmer
Die 42m2 grossen, geräumigen Sea View- und Sea View Family Zimmer bieten alle einen eigenen Balkon, grosszügiges Badezimmer, TV, Telefon, Schreibtisch, Safe, Fön, Tee- u. Kaffeekocher, Minibar sowie kostenfreies WiFi. Die Sea Front View- sowie Sea View Family Zimmer bieten eine noch spektakulärere (Meer-)sicht und die Ain Dubai Sea View Zimmer einen weitläufigen Balkonbereich mit Panoramablick auf das weltgrösste Riesenrad "Ain Dubai". Die Sea Front One- und Two Bedroom Suiten mit 87 resp. 172m2 Wohnfläche bieten zudem ganztägigen Zugang zur Club Rotana Lounge.
Gratis-Sport
Bodylines Fitness & Wellness Club.
Kinder
Flipper’s Kids Club (4 -12 J.).
Preis auf Anfrage
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