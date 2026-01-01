Das elegante Haus liegt inmitten und direkt an der angesagten Jumeirah Beach Residence, gegenüber die Bluewaters Island mit dem höchsten Riesenrad der Welt "Ain Dubai", bietet insgesamt 7 Restaurants/Lounge/Café/Bar, 24h Zimmerservice, Swimmingpool, Kids Pool, Club Rotana Executive Etage, gratis Shuttleservice zu versch. Shopping Malls, Beauty Salon für Damen u. Herren, Shop, Schmuck-Boutique, WiFi kostenfrei in öffentl. Bereichen.

Die 42m2 grossen, geräumigen Sea View- und Sea View Family Zimmer bieten alle einen eigenen Balkon, grosszügiges Badezimmer, TV, Telefon, Schreibtisch, Safe, Fön, Tee- u. Kaffeekocher, Minibar sowie kostenfreies WiFi. Die Sea Front View- sowie Sea View Family Zimmer bieten eine noch spektakulärere (Meer-)sicht und die Ain Dubai Sea View Zimmer einen weitläufigen Balkonbereich mit Panoramablick auf das weltgrösste Riesenrad "Ain Dubai". Die Sea Front One- und Two Bedroom Suiten mit 87 resp. 172m2 Wohnfläche bieten zudem ganztägigen Zugang zur Club Rotana Lounge.