Beschreibung

Einleitung Hauptgebäude in moderner Architektur, Zimmer und Suiten auf 10 Stockwerken. Eingangshalle mit Rezeption, insgesamt 18 Restaurants und Bars (Dine around HP/VP in allen Restaurants) zusammen mit Nachbarhotel Westin, Boutiquen und Geschäfte, Coiffeur, 500 Meter Privatstrand, 6 Swimmingpools, 2 Kinderpools, Fitnessclub, Business-Center, Heavenly Spa im Westin Hotel, Shuttlebus zur Mall of The Emirates, Duabi Mall und Outlet Village sowie kostenfreies WiFi.

Angebot Heavenly Spa im Westin Hotel mit Sauna, Dampfbad und Behandlungsräumen.

Zimmer Die Deluxe Zimmer sind sehr geschmackvoll eingerichtet mit Bad, Dusche, WC, Fön, Minibar, Safe, interaktives Satelliten-TV, Telefon, Internetverbindung kostenfrei, Meersicht (grösstenteils mit Balkon) oder Landsicht (ohne Balkon), Tee- und Kaffeekocher. Die Le Meridien Club Zimmer mit Zugang zur Le Meridien Club Lounge (verlängertes Frühstück bis 12.00 Uhr, 5 Präsentationen von Speisen während des Tages, kostenlose alkoholfreie und Haus (alkoholische) Getränke von 12.00 bis 20.00 Uhr), privates Checkin/ Check-out.

Unterhaltung Diverse Bars mit Musikunterhaltung.

Gratis-Sport Tennis (3 Hartplätze, Schläger und Bälle kostenfrei), Volleyball, Fitness-Center, Tischtennis, Wassersportzentrum.

Sport gegen Gebühr Sämtliche Wassersportarten wie Wasserski, Wakeboard, Banana-Boot, Golf (5 Fahrminuten zum Golfplatz), Kanus, Windsurfen, Kajaks.