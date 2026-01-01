Atlantis The Palm, Dubai
Dubai
Beschreibung
Einleitung
Der imposante Bau enthält diverse Aussenpools mit Kinderbecken, täglich kostenfreier Zutritt zum Aquaventure, der weltweit grösste Wasserpark mit 2,3 km Stromschnellen, Attraktionen und Rutschen, täglich kostenfreier Zutritt zur Unterwasserwelt des Lost Chambers Aquariums mit 65'000 Meereslebewesen, 30 Restaurants/Bars u.a. mit weltbekannten Sterne-Köchen, Spa mit Dampfbad, Sauna, Jacuzzi, Schönheitssalon, Fitness-Center, eigene Einkaufsmeile mit diversen Boutiquen, «Dolphin Bay»für Interaktionen mit Delfinen und Seelöwen, Business-Center, WiFi kostenfrei in öffentl. Bereichen und Zimmern.
Angebot
Spa mit 27 Behandlungszimmern.
Zimmer
Die Ocean Zimmer bieten Meersicht und die Palm Zimmer mit Blick auf The Palm und die Skyline von Dubai (jeweils King- oder Queen-Size-Betten buchbar). Alle Zimmer bieten Bad, separate Dusche und WC, Klimaanlage, TV, Telefon, Safe, Fön, Tee- und Kaffeekocher, Minibar, Bügeleisen und -brett und einen französichen oder regulären Balkon. Die Imperial Club Zimmer (jeweils King- oder Queen-Size-Betten buchbar) liegen in den oberen Stockwerken des Hotels und bieten Zugang zur neu gestalteten, exklusiven Imperial Club Lounge mit schöner Außenterrasse und weiteren Zusatzleistungen.
Zudem verfügt das Hotel zusätzlich über verschiedene Suite-Kategorien, die alle über den Zugang zur Club-Lounge verfügen, sowie weitere Zusatzleistungen wie kostenfreien Limousinentransfer vom & zum Flughafen inkludieren.
Unterhaltung
Diverse Bars, Wavehouse, mehr als 20 Geschäfte.
Gratis-Sport
Täglich kostenloser Zutritt zum Aquaventure Wasserpark, Fitnessraum.
Sport gegen Gebühr
Jetski, Parasailing, Wasserski, Windsurfen, 3 Tennisplätze.
Kinder
Kids-Club sowie "The Zone" für Teenager (kostenfrei für Imperial Club- und Suite-Gäste, andere Zimmerkategorie teilweise kostenpflichtig), Kinderpool.
Preis auf Anfrage
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