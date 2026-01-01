Die Ocean Zimmer bieten Meersicht und die Palm Zimmer mit Blick auf The Palm und die Skyline von Dubai (jeweils King- oder Queen-Size-Betten buchbar). Alle Zimmer bieten Bad, separate Dusche und WC, Klimaanlage, TV, Telefon, Safe, Fön, Tee- und Kaffeekocher, Minibar, Bügeleisen und -brett und einen französichen oder regulären Balkon. Die Imperial Club Zimmer (jeweils King- oder Queen-Size-Betten buchbar) liegen in den oberen Stockwerken des Hotels und bieten Zugang zur neu gestalteten, exklusiven Imperial Club Lounge mit schöner Außenterrasse und weiteren Zusatzleistungen.

Zudem verfügt das Hotel zusätzlich über verschiedene Suite-Kategorien, die alle über den Zugang zur Club-Lounge verfügen, sowie weitere Zusatzleistungen wie kostenfreien Limousinentransfer vom & zum Flughafen inkludieren.