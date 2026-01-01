JA Ocean View Hotel
Dubai
Beschreibung
Einleitung
Das Mittelklasse-Haus (346 Zimmer und Suiten, davon sind 153 mit Verbindungstür und ideal für Familien) mit seinen hellen, freundlichen Farbtönen, direkt an der längsten Outdoor-Shoppingmeile Dubais gelegen, verfügt über insgesamt 7 Restaurants & Bars (u.a. Cafe Il Moto Deli, Le Rivage, Motorino, Offside, LVL Blu), direkter Zugang zum öffentl. Strand über den Infinity Swimming Pool Level, Swimmingpool, Kids Pool und Kids Club, Beauty Salon, Fitness-Center, WiFi kostenfrei.
Angebot
Health Club mit Jacuzzi, Sauna, Dampfbad sowie Spa mit 4 Behandlungsräumen.
Zimmer
Die Zimmer und Suiten verfügen alle über Meer- und Palmsicht, zeitgemässe Ausstattung, einen Balkon, TV sowie WiFi kostenfrei. Die Club Sea View Zimmer, Sea View Junior Suiten und Family One Bedroom Suiten bieten zusätzlich Zugang zur Executive Lounge auf der 24. Etage.
Kinder
Kids Pool und Kids Club.
ab CHF 84.– / pro Person
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