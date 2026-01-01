Das Mittelklasse-Haus (346 Zimmer und Suiten, davon sind 153 mit Verbindungstür und ideal für Familien) mit seinen hellen, freundlichen Farbtönen, direkt an der längsten Outdoor-Shoppingmeile Dubais gelegen, verfügt über insgesamt 7 Restaurants & Bars (u.a. Cafe Il Moto Deli, Le Rivage, Motorino, Offside, LVL Blu), direkter Zugang zum öffentl. Strand über den Infinity Swimming Pool Level, Swimmingpool, Kids Pool und Kids Club, Beauty Salon, Fitness-Center, WiFi kostenfrei.