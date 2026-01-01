Der mediterrane palastähnliche Bau enthält zwei Aussenpools mit Bars und Kinderpool, insgesamt 18 Restaurants und Bars (zusammen mit Nachbarhotel Le Meridien Mina Seyahi), 500 Meter Privatstrand, Fitness-Center mit Dampfbad, Sauna, Jacuzzi, Boutiquen, Business-Center, Shuttlebus zur Mall of The Emirates und WiFi kostenfrei.

Die Zimmer/Suiten sind sehr geräumig und luxuriös ausgestattet mit Bad, Dusche, sep. WC, TV, Minibar, Safe, Klimaanlage, Telefon, Fön, Tee- und Kaffeekocher, Sitzecke, WiFi kostenfrei. Der Grossteil der Zimmer verfügt über einen Balkon (versch. Grössen und teilweise nur mit franz. Balkon). Die Executive Club-Zimmer sind identisch eingerichtet und bieten Zugang zur Executive Lounge, wo tagsüber gratis Snacks und Getränke serviert werden, abends auch Cocktails.