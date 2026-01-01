The Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort
Dubai
Beschreibung
Einleitung
Der mediterrane palastähnliche Bau enthält zwei Aussenpools mit Bars und Kinderpool, insgesamt 18 Restaurants und Bars (zusammen mit Nachbarhotel Le Meridien Mina Seyahi), 500 Meter Privatstrand, Fitness-Center mit Dampfbad, Sauna, Jacuzzi, Boutiquen, Business-Center, Shuttlebus zur Mall of The Emirates und WiFi kostenfrei.
Angebot
Im Heavenly Spa werden verschiedenste Massagen und Behandlungen angeboten. Sauna, Dampfbad.
Zimmer
Die Zimmer/Suiten sind sehr geräumig und luxuriös ausgestattet mit Bad, Dusche, sep. WC, TV, Minibar, Safe, Klimaanlage, Telefon, Fön, Tee- und Kaffeekocher, Sitzecke, WiFi kostenfrei. Der Grossteil der Zimmer verfügt über einen Balkon (versch. Grössen und teilweise nur mit franz. Balkon). Die Executive Club-Zimmer sind identisch eingerichtet und bieten Zugang zur Executive Lounge, wo tagsüber gratis Snacks und Getränke serviert werden, abends auch Cocktails.
Unterhaltung
Diverse Bars mit Musikunterhaltung.
Gratis-Sport
Fitness-Center, 3 Tennisplätze (Schläger&Bälle kostenfrei), Volleyball, Tischtennis.
Sport gegen Gebühr
Motorisierter und nicht motorisierter Wassersport (Wasserski, Banana-Boot, Wakeboard etc.), Golf auf den nahegelegenen Plätzen Montgomerie und Emirates Golf Club, Kanu etc.
Kinder
Kids-Club und Kinderpool. Babysitter gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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