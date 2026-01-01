Beschreibung

Einleitung Die einem osmanischen Palast ähnliche Anlage mit wunderschönen, handgemalten Verzierungen bietet eine grosse Auswahl an Restaurants, Bars und Lounge, eigenes Theater und Showcenter, Kino, Privatstrand, Infinity Pool mit 2 Jacuzzis, Kids-Club, Kinderpool, Shopping-Arkade, Shuttleservice zu Malls und Madinat Jumeirah, Club Lounge (gegen Aufpreis), 14 Boutiquen.

Angebot Der riesige Talise Ottoman Spa (8000 m2) bietet alles was das Wellness-Herz begehrt!

Zimmer Die grosszügigen Zimmer und Suiten (46 – 310 m2) verfügen alle über ihren eigenen Balkon mit Sicht auf die Palme oder die Skyline der Dubai Marina. WiFi kostenfrei, Tee- und Kaffeekocher, TV, Badezimmer mit Tropendusche und Bad aus türk. Marmor, iPod-Anschluss.

Unterhaltung Diverse Bars, Lounge.

Gratis-Sport 2 Tennisplätze, Fitness-Center.

Sport gegen Gebühr Segeln, Surfen, Kayak.