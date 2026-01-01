Jumeirah Zabeel Saray
Dubai
Beschreibung
Einleitung
Die einem osmanischen Palast ähnliche Anlage mit wunderschönen, handgemalten Verzierungen bietet eine grosse Auswahl an Restaurants, Bars und Lounge, eigenes Theater und Showcenter, Kino, Privatstrand, Infinity Pool mit 2 Jacuzzis, Kids-Club, Kinderpool, Shopping-Arkade, Shuttleservice zu Malls und Madinat Jumeirah, Club Lounge (gegen Aufpreis), 14 Boutiquen.
Angebot
Der riesige Talise Ottoman Spa (8000 m2) bietet alles was das Wellness-Herz begehrt!
Zimmer
Die grosszügigen Zimmer und Suiten (46 – 310 m2) verfügen alle über ihren eigenen Balkon mit Sicht auf die Palme oder die Skyline der Dubai Marina. WiFi kostenfrei, Tee- und Kaffeekocher, TV, Badezimmer mit Tropendusche und Bad aus türk. Marmor, iPod-Anschluss.
Unterhaltung
Diverse Bars, Lounge.
Gratis-Sport
2 Tennisplätze, Fitness-Center.
Sport gegen Gebühr
Segeln, Surfen, Kayak.
Kinder
Sinbad’s Kids-Club, Kinderpool, tagsüber Kinosaal.
Preis auf Anfrage
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