Insgesamt 752 Zimmer, Suiten und Apartments, sowie zahlreiche Restaurants & Bars, den hoteleigenen Sandstrand mit Gartenanlage, insgesamt 2 Aussenpools und seperaten Kinderbecken, Schönheitssalon und Kids Club.

RESORT-BEREICH: Die Deluxe Zimmer (39 m2) verfügen über Balkon mit Blick über die Walk Promenade oder das Meer. Die Executive Zimmer bieten bei gleicher Ausstattung, Zugang zur Executive Lounge (tagsüber gratis nicht alkoholische Getränke, Snacks und abends Happy Hours, sowie seperatem Check-In). Die Familien-Suiten (69 m2) ebenfalls mit Lounge Zugang und seperatem Wohnzimmer bieten Platz für maximal 2 Erwachsene und 3 Kinder und die modernen Studios im Hilton The Walk (49 m2) mit Meer- oder Stadtblick bieten Platz fur maximal 2 Erwachsene und 2 Kinder.



THE WALK-BEREICH: Die Studios bieten Platz für maximal 2 Erwachsene und 2 Kinder.