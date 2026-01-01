Die verschiedenen Zimmer (38 – 65 m2) und Villen (85 – 206 m2) bieten Sicht auf die Lagune oder das Meer, Tee- und Kaffeekocher, Safe, TV, Minibar, WiFi kostenfrei. Die Premier und Deluxe Lagoon View Zimmer verfügen alle über einen Balkon und liegen im 1. Stock, wobei die Deluxe Lagoon View Zimmer etwas grösser sind und zusätzlich mit einem Tagessofa eingerichtet sind.

Die Premier und Deluxe Lagoon Access Zimmer haben die gleiche Grösse, liegen aber alle auf der Parterre-Ebene mit direktem Zugang zur Lagune. Die 1-, und 2-Schlafzimmer Beach Villen bieten direkten Zugang zum Strand sowie einen privaten Pool. Die 1-Schlafzimmer Wasser Villen, welche über dem Wasser liegen, bieten keinen privaten Pool. Zusätzlich gehören ebenfalls 1- u. 2-Schlafzimmer Apartments (107 - 270 m2) zum Angebot. Desweiteren werden im Residenzbereich der Anlage ebenfalls kleinere (38 m2) Standard Zimmer mit Balkon angeboten.