Das 5*-Luxus-Resort liegt inmitten einer grosszügigen Anlage, welche die tropische Landschaft Polynesiens ideal mit dem eleganten, französischen art de vivre der Sofitel-Häuser verbindet. Dieser Stil macht das Resort einzigartig und Sie tauchen schon beim Check-in in eine ganz neue Welt ein. Zur Anlage gehören Zimmer und Suiten sowie Apartments, 500 m Privatstrand, grosse Poolanlage, insgesamt 12 Restaurants, Lounges und Bars (unter anderem international, Steakhouse, asiatisch, Seafood, Bottega World Café), Coiffeursalon, Business-Center, Boutiquen, Supermarkt und WiFi kostenfrei.