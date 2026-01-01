Sofitel Dubai The Palm
Dubai
Beschreibung
Einleitung
Das 5*-Luxus-Resort liegt inmitten einer grosszügigen Anlage, welche die tropische Landschaft Polynesiens ideal mit dem eleganten, französischen art de vivre der Sofitel-Häuser verbindet. Dieser Stil macht das Resort einzigartig und Sie tauchen schon beim Check-in in eine ganz neue Welt ein. Zur Anlage gehören Zimmer und Suiten sowie Apartments, 500 m Privatstrand, grosse Poolanlage, insgesamt 12 Restaurants, Lounges und Bars (unter anderem international, Steakhouse, asiatisch, Seafood, Bottega World Café), Coiffeursalon, Business-Center, Boutiquen, Supermarkt und WiFi kostenfrei.
Angebot
Sofitel Spa (2500 m2) mit 28 Behandlungszimmern inklusive 4 Aussen-Cabanas.
Zimmer
Die einladenden Zimmer und Suiten und Apartments (44 – 450 m2) sind im polynesischen Dekor gehalten und verfügen allesamt über einen Balkon sowie Sicht auf das Meer oder die Palme. Zur Ausstattung gehören Badezimmer mit Badewanne und Tropendusche, Kosmetikartikel, Tee- und Kaffeekocher, Safe, Radio, Schreibtisch, Telefon, Minibar (in den Suiten zudem Nespresso-Maschine), WiFi kostenfrei. Besonders für Familien geeignet sind die 1- und 2-Schlafzimmer-Apartments des Resorts.
Gratis-Sport
Fitness-Center, 2 Tennisplätze.
Sport gegen Gebühr
Wasserskifahren, Tauchen, Fischen, Eco Golf.
Kinder
Kostenfreier Amura Kids-Club, Waiora Aqua Bounce Wasserpark (gegen Gebühr).
Preis auf Anfrage
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