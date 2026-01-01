Zimmer im modernen, 26-stöckigen Hauptgebäude, welches in der Form einer Welle gebaut ist. Eindrucksvolle Rezeption im Atriumstil mit Blick zum obersten Stockwerk des Gebäudes, 10 Restaurants und Bars, diverse Boutiquen und Geschäfte, Panoramalift mit Blick auf den Garten und das Meer. Gästen stehen 5 Pools, ein 2 km langer Privatstrand, das Talise Spa und der J Club, der erstklassige KiDS Club, Wassersportarten und ein unbegrenzter, kostenloser Zugang zum Wild Wadi Waterpark zur Verfügung.

Alle Zimmer und Suiten sind sehr geräumig und komfortabel eingerichtet und verfügen über eine Klimaanlage, ein Bad und Dusche, ein WC, Bidet, eine Minibar, einen Safe, Fön, TV sowie ein Telefon, kostenfreies WLAN und einen Bademantel. Einige Zimmer bieten auch einen Balkon. Die „Ocean Family Deluxe”-Räume sind zudem mit Klappbetten ausgestattet und eignen sich damit ideal für Familien.



Die Zimmer der Club- und Suite-Kategorien bieten Zugang zur Club Lounge mit kostenlosen Erfrischungsgetränken am Tag, Nachmittagstee und zwei Stunden lang Getränke und Häppchen am Abend sowie exklusiven Zugang zum Executive-Pool und -Strand.