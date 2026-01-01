Das Gebäude ist in sich selbst schon ein Blickfang mit dem spektakulären Badedeck auf über 300 Metern Höhe. Zum Angebot des Hotels gehören ein Strand mit Liegen/Cabanas/Sonnenschirmen, 3 Swimmingspools (2 auf Parterre-Ebene für Erwachsene & Familien und 1 Rooftop-Pool auf über 300 Metern Höhe mit spektakulärer Aussicht nur für Erwachsene), 4 Restaurants (u.a. international, ital., surf&turf), Lobby Café sowie WiFi kostenfrei in allen öffentlichen Bereichen.