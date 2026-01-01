Address Beach Resort
Dubai
Beschreibung
Einleitung
Das Gebäude ist in sich selbst schon ein Blickfang mit dem spektakulären Badedeck auf über 300 Metern Höhe. Zum Angebot des Hotels gehören ein Strand mit Liegen/Cabanas/Sonnenschirmen, 3 Swimmingspools (2 auf Parterre-Ebene für Erwachsene & Familien und 1 Rooftop-Pool auf über 300 Metern Höhe mit spektakulärer Aussicht nur für Erwachsene), 4 Restaurants (u.a. international, ital., surf&turf), Lobby Café sowie WiFi kostenfrei in allen öffentlichen Bereichen.
Angebot
Spa mit 9 Behandlungsräumen.
Zimmer
Die Deluxe-Zimmer (45-57 m2) mit bodentiefen Panoramafenstern bieten allesamt grosszügige Badezimmer mit separater Badewanne und Dusche, Fön, TV, Telefon, Safe, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, täglich kostenfreies Wasser auf dem Zimmer sowie WiFi kostenfrei. Die One Bedroom Suiten (81-102 m2) sowie die Two Bedroom Suiten (129 m2) bieten noch mehr Platz, Luxus und Exklusivität als die Deluxe-Zimmer.
Gratis-Sport
Fitness-Center.
Kinder
Qix-Kinderclub, Kids Splash Pool.
Preis auf Anfrage
Loading map...