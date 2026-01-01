Das moderne Adagio Apartotel Premium besticht durch seine lockere Atmosphäre, die Fliesen in Holzoptik, die dezenten Farben und Elemente werden durch ein einzigartiges Dekor ergänzt und schaffen ein wohnliches Ambiente. Ein trendiges, Fahrrad-inspiriertes Café «Fixie», privater Strandzugang (wenige Gehminuten vom Hotel), Rooftop Swimmingpool, 24h Fitnesscenter, Sauna, Jacuzzi sowie Highspeed WiFi kostenfrei gehören ebenso zum Angebot.

Die geschmack- und stilvoll eingerichteten Studio Apartments (30 m2) sind u.a. mit einem Badezimmer sowie kompletter Küche ausgestattet, die Deluxe Studio Apartments mit gleicher Grösse und Ausstattung bieten zudem einen Balkon mit Meer- oder Stadtsicht. Die One Bedroom Apartments (61 m2) mit ebenfalls voll ausgestatteter Küche bieten je 1 Doppelbett und Schlafsofa mit Stadt- oder Terrassensicht und die One Bedroom Apartments with Balcony (61 m2) zusätzlich einen möblierten Balkon. Desweiteren gehören zur Ausstattung in allen Kategorien ein TV, Waschmaschine, Trockner sowie kostenfreies Highspeed WiFi.