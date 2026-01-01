Im sechsstöckigen Gebäude befinden sich 3 Restaurants, Lobby-Lounge, Fitness-Center und Aussenpool auf der Terrasse. Nur wenige Gehminuten zur Dubai Mall, WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.

Die Deluxe Zimmer (32 m2) verfügen über ein grosses, offenes Badezimmer mit Badewanne sowie separater Dusche und WC hinter Milchglastüren, Fön, TV, Telefon, Safe, Klimaanlage und Tee- und Kaffeekocher. Ausserdem bieten sie 24-Stunden-Zimmerservice und WiFi kostenfrei. Ebenfalls werden weitere Suite-Kategorien angeboten.