Hotel Boulevard, Autograph Collection
Dubai
Beschreibung
Einleitung
Im sechsstöckigen Gebäude befinden sich 3 Restaurants, Lobby-Lounge, Fitness-Center und Aussenpool auf der Terrasse. Nur wenige Gehminuten zur Dubai Mall, WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.
Zimmer
Die Deluxe Zimmer (32 m2) verfügen über ein grosses, offenes Badezimmer mit Badewanne sowie separater Dusche und WC hinter Milchglastüren, Fön, TV, Telefon, Safe, Klimaanlage und Tee- und Kaffeekocher. Ausserdem bieten sie 24-Stunden-Zimmerservice und WiFi kostenfrei. Ebenfalls werden weitere Suite-Kategorien angeboten.
Gratis-Sport
Fitness-Center, Swimmingpool.
Preis auf Anfrage
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