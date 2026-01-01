Beschreibung

Einleitung Wunderschön gelegen in der riesigen, grünen, 50 Hektar grossen Anlage. Das Hotel bietet Ihnen eine kulinarische Auswahl von 25 Restaurants und Bars im ganzen Resort. Abgesehen von den vielen Resortaktivitäten stehen Ihnen 2 Pools, beide mit integrierter Bar, zur Verfügung und Kinder können sich im Planschbecken abkühlen. Zudem darf der 800 Meter lange, private Sandstrand natürlich auch nicht fehlen. WiFi kostenfrei, täglich gratis Shuttlebus in die verschiedenen Malls Dubais sowie Gold- und Gewürzsouk.

Angebot The Spa mit 40 Behandlungen und einem traditionellen Hammam, Whirlpool, belebende Duschen, Dampfbad, Sauna und Lounge zum Entspannen.

Zimmer Jedes der Zimmer verfügt über seinen eigenen, kleinen französischen Balkon mit Sicht auf den Golfplatz, (Resort View, 30 m2) oder das Meer (Sea View, 30 m2, Deluxe Sea View, 38 m2, Two Sea View Connecting, 60 m2). Die Resort View Junior Suiten und One Bedroom Suiten (jeweils 64 m2) sowie die Premium One Bedroom Suiten (128 m2) bieten noch mehr Platz und Komfort. Alle Zimmer und Suiten sind mit Minibar, Safe, Bademantel, Hausschuhe, TV, Radio, WiFi kostenfrei, Telefon, Tee- und Kaffeekocher und Bad/Dusche und WC ausgestattet.

Gratis-Sport 4 Tennisplätze mit Flutlicht, Squash, Badminton, Fitnessraum, Beachvolleyball, Beach Soccer, Tischtennis, Aqua Gym.

Sport gegen Gebühr Golf auf dem hauseigenen 9-Loch-Platz mit Driving Range und eigener Golfakademie, australisch zertifiziertes Wassersportzentrum mit Windsurfen, Wasserski, Segeln, Katamaran, Laserboot, Minigolf. Pferdereiten, Fischen, hoteleigener Schiessclub mit verschiedenen Anlagen wie Tontaubenschiessen etc. (5 Min. Fahrt vom Hotel).