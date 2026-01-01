Beschreibung

Einleitung Hinter den beiden Schwester-Hotels, JA Beach Hotel und Palm Tree Court, direkt am Golfplatz, gelegen. Das Hotel bietet 3 eigene Restaurants, Rooftop Bar Lounge, Lobby Lounge sowie eine zusätzliche Auswahl von insgesamt 25 Restaurants und Bars in Jebel Ali liegend, 1 Adult-only Pool mit Pool-Bar, 1 Family Pool, Fitness-Center, 800m Privatstrand (mit Shuttle oder zu Fuss), 1100 m2 grosser Bio-Garten mit Kräutern und Gemüse (Okt-Apr), WiFi kostenfrei, täglich gratis Shuttlebus in die verschiedenen Malls Dubais.

Angebot Calm Spa.

Zimmer Die Einstiegskategorie Deluxe Zimmer (40m2) mit Balkon bieten Landsicht, Resort Course View Zimmer mit Balkon Sicht auf den Golfplatz (40 m2) und die Premium Resort Course View Zimmer mit Balkon sowie Golfsicht (40 m2) liegen auf der 5. Etage und kommen im jungen, frischen Stil daher und verfügen über die neuste Technik. Die Junior Suiten mit Balkon (70 m2) mit separatem Wohnzimmer sind besonders für Familien geeignet. Weitere Suite-Kat. (132 - 250 m2) werden ebenfalls angeboten.

Unterhaltung Rooftop Bar Lounge.

Gratis-Sport 4 Tennisplätze mit Flutlicht, Squash, Badminton, Fitnessraum, Beachvolleyball, Beach Soccer, Tischtennis, Aqua Gym.

Sport gegen Gebühr Golf auf dem auf dem hauseigenen 9-Loch-Platz mit Driving Range und eigener Golfakademie, australisch zertifiziertes Wassersportzentrum mit Windsurfen, Wasserski, Segeln, Katamaran, Laserboot, Minigolf. Pferdereiten, Fischen, hoteleigener Schiessclub mit versch. Anlagen wie Tontaubenschiessen etc.