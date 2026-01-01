Nikki Beach Resort & Spa
Dubai
Beschreibung
Einleitung
TELL ONLY YOUR BEST FRIENDS: Das erfrischende, hippe, trendige und stylische "Nikki Beach Resort & Spa" mit seinem eigenen, weltberühmten "Nikki Beach Club", auf der mit dem Festland verbundenen Insel Pearl Jumeira gelegen, öffnete seine Pforten im Herbst 2016. Das Resort liegt in einer schönen Gartenanlage und bietet 2 Swimmingspools, 400 m Privatstrand, insgesamt 5 Restaurants, Cafés und Bars, täglich gratis Shuttle-Service zum City Walk Dubai und WiFi kostenfrei in öffentl. Bereichen.
Angebot
Nikki Spa by ESPA.
Zimmer
Die schlicht und trendig gehaltenen Zimmer, Suiten und Villen mit Holzelementen gepaart und allesamt mit Balkon, sind ausgestattet mit Badezimmer mit separater Tropendusche- und Badewanne, "Malin & Goetz" Hygieneprodukte, Fön, Telefon, TV, DVD-Player, Entertainment-System (mit über 10'000 Songs), Safe, WiFi kostenfrei, Nespresso-Kaffeemaschine, Teekocher, Minibar "MyBar" (wird auf Wunsch mit den Lieblingsgetränken bestückt). Die Covet Zimmer (55 m2) bieten Garten - oder Pearl Jumeira-Sicht, die Covet Meersicht Zimmer (55 m2) Sicht auf das Meer, die Luux Zimmer (64 m2) Garten - oder Pearl Jumeira-Sicht und die Luux Meersicht Zimmer (64 m2) Sicht auf das Meer.
Die Signature Suite (81 m2), Luux Suite (100 m2) mit separatem Wohnzimmer und 1-Schlafzimmer Beach Villa (118 m2) mit separatem Schlaf- und Wohnzimmer sowie Privatpool und Terrasse mit Tagesbett, gehören ebenfalls zur Anlage. Weitere Suite- und Villenkategorie werden zusätzlich angeboten auf Anfrage.
Unterhaltung
Nikki Beach Club.
Gratis-Sport
TONE Fitness.
Sport gegen Gebühr
Nicht motorisierter Wassersport, Tennis.
Preis auf Anfrage
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