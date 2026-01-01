Die schlicht und trendig gehaltenen Zimmer, Suiten und Villen mit Holzelementen gepaart und allesamt mit Balkon, sind ausgestattet mit Badezimmer mit separater Tropendusche- und Badewanne, "Malin & Goetz" Hygieneprodukte, Fön, Telefon, TV, DVD-Player, Entertainment-System (mit über 10'000 Songs), Safe, WiFi kostenfrei, Nespresso-Kaffeemaschine, Teekocher, Minibar "MyBar" (wird auf Wunsch mit den Lieblingsgetränken bestückt). Die Covet Zimmer (55 m2) bieten Garten - oder Pearl Jumeira-Sicht, die Covet Meersicht Zimmer (55 m2) Sicht auf das Meer, die Luux Zimmer (64 m2) Garten - oder Pearl Jumeira-Sicht und die Luux Meersicht Zimmer (64 m2) Sicht auf das Meer.

Die Signature Suite (81 m2), Luux Suite (100 m2) mit separatem Wohnzimmer und 1-Schlafzimmer Beach Villa (118 m2) mit separatem Schlaf- und Wohnzimmer sowie Privatpool und Terrasse mit Tagesbett, gehören ebenfalls zur Anlage. Weitere Suite- und Villenkategorie werden zusätzlich angeboten auf Anfrage.