Beschreibung

Einleitung Das Hotel bietet eine wunderschöne Verbindung aus zeitgemässer Architektur und arabischen Elementen mit spektakulärer Sicht auf die Dubai Marina Skyline sowie den Arabischen Golf. Zur Anlage gehören Privatstrand, 4 Swimmingpools, Fitness-Center, riesiger Spa, verschiedene Restaurants (international, indisch, asiatisch, brasilianisch, mediterran), 4 Bars und 2 Lounges und WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.

Angebot Willow Stream Spa (1600 m2 Fläche) mit 13 Behandlungsräumen und Hammam (gegen Gebühr), Dampfbad und Sauna (kostenfrei).

Zimmer Zimmer und Suiten, unterteilt in Fairmont View und Fairmont Deluxe Zimmer, Fairmont Gold Suiten und Presidential Suiten verfügen alle über einen Balkon mit Sicht auf das Meer und/oder Dubai Marina (teilweise seitliche Meersicht), grosszügige Marmorbadezimmer, modernste Technik, TV, Minibar (gegen Gebühr), Tee- und Kaffeekocher (Nespresso), Safe und WiFi kostenfrei. Die Gold-Zimmer und Suiten bieten zusätzlich ein privates Check-in/Check-out, Gold Lounge-Zugang, 24h-Butler-Service und WiFi kostenfrei.

Unterhaltung 4 Bars und 2 Lounges.

Gratis-Sport Fitness-Center.

Sport gegen Gebühr Wassersport.