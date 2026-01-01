Beschreibung

Einleitung Entdecken Sie die unvergessliche Schönheit dieser kontrastreichen Landschaft und folgen Sie den Fussspuren des San Volkes, welches über tausende von Jahren durch dieses Gebiet gewandert ist. Die Region zeigt eine eindrucksvolle Vegetation und Tierwelt.

Lage Das Wildreservat liegt nur 3 Fahrstunden von Kapstadt entfernt in der Kleinen Karoo, nahe von Montagu im Breede River Valley. Mit 62 000 Hektar ist Sanbona eines der grössten privaten Wildschutzgebiete in Südafrika.

Angebot Als Aktivitäten werden interessante Pirschfahrten im offenen Safarifahrzeug, geführte Buschwanderungen, Bootstouren (saisonal, nicht im Tilney Manor), Vogelbeobachtungen sowie die Besichtigung von Felsmalereien angeboten.

Sanbona Dwyka Tented Lodge***** Die Lodge bietet einen Speisebereich mit einem offenen Kamin, eine Lounge und einer Bar. Lassen Sie sich in den zwei Spa-Räumen bei diversen entspannenden Behandlungen verwöhnen. Für ein gemütliches Ambiente sorgt die Boma, wo das Abendessen unter dem funkelnden Sternenhimmel serviert wird. WIFI ist vorhanden.



Den Gästen stehen 9 Zeltzimmer zur Verfügung. Jedes Zelt hat ein eigenes Bad mit einer Innen- und Aussendusche und Klimaanlage. Die private Terrasse mit Plungepool lädt zu gemütlichen Stunden ein.

Sanbona Gondwana Family Lodge**** Die Gondwana Lodge ist speziell für Familien geeignet. Es gibt insgesamt 12 Suiten verteilt auf zwei Etagen. Zu den Annehmlichkeiten der Lodge gehören ein kleiner Spa, eine Boma, ein Pool, ein Spielzimmer für die Kinder sowie eine Lounge mit Kamin. WIFI ist vorhanden. Alle Suiten sind mit Klimaanlage und einer privaten Terrasse oder einem Balkon ausgestattet.



Für die kleinen Gäste wird ein spezielles Safariprogramm angeboten. Kinder unter 4 Jahren sind auf den Safari-Aktivitäten nicht erlaubt.