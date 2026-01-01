Intle Boutique Hotel
Jeffreys Bay
Beschreibung
Einleitung
Das Intle Boutique Hotel liegt auf einer Anhöhe mit wunderschönem Ausblick auf die atemberaubende Landschaft. Mitten im 800 Hektar grossen Naturreservat bietet die Unterkunft eine traumhafte Lage für alle Naturliebhaber.
Lage
Nur 45 Minuten vom Flughafen Port Elizabeth und lediglich 30 Minuten vom kilometerlangen Sandstrand in Jeffreys Bay entfernt, bietet das Boutique Hotel einen idealen Ausgangspunkt zum Entspannen und Entdecken der Umgebung.
Angebot
Lassen Sie sich bei einer entspannenden Behandlung im hauseigenen Spa verwöhnen oder geniessen Sie einen relaxten Nachmittag am Pool. Das Restaurant erfreut Sie jeden Abend mit feinsten heimischen und internationalen Speisen. Erleben Sie auf einer der zahlreichen Wanderwege die Natur und Tierwelt hautnah oder begeben Sie sich auf eine Radtour durch das Reservat.
Zimmer
Die 9 modern eingerichteten Zimmer sind mit jeglichem Komfort ausgestattet. Die beiden Standardzimmer verfügen über einen Balkon mit Blick auf die spektakuläre Küste von Jeffreys Bay. Durch eine Verbindungstür sind sie der ideale Rückzugsort für Familien.
Die Superior Zimmer sind etwas geräumiger gestaltet und verfügen über ein King-Size Bett sowie einen privaten Balkon. Alle Zimmer sind mit einem kleinen Schreibtisch, Minibar, Kaffee-/Teekocher und WIFI ausgestattet.
Die Superior Zimmer sind etwas geräumiger gestaltet und verfügen über ein King-Size Bett sowie einen privaten Balkon. Alle Zimmer sind mit einem kleinen Schreibtisch, Minibar, Kaffee-/Teekocher und WIFI ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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