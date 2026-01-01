Beschreibung

Einleitung Das Intle Boutique Hotel liegt auf einer Anhöhe mit wunderschönem Ausblick auf die atemberaubende Landschaft. Mitten im 800 Hektar grossen Naturreservat bietet die Unterkunft eine traumhafte Lage für alle Naturliebhaber.

Lage Nur 45 Minuten vom Flughafen Port Elizabeth und lediglich 30 Minuten vom kilometerlangen Sandstrand in Jeffreys Bay entfernt, bietet das Boutique Hotel einen idealen Ausgangspunkt zum Entspannen und Entdecken der Umgebung.

Angebot Lassen Sie sich bei einer entspannenden Behandlung im hauseigenen Spa verwöhnen oder geniessen Sie einen relaxten Nachmittag am Pool. Das Restaurant erfreut Sie jeden Abend mit feinsten heimischen und internationalen Speisen. Erleben Sie auf einer der zahlreichen Wanderwege die Natur und Tierwelt hautnah oder begeben Sie sich auf eine Radtour durch das Reservat.