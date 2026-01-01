Das Hotel besticht durch die exklusive und ausgezeichnete Lage am Strand und durch seine herzliche Gastfreundschaft. Im Leeto Restaurant können Sie den herrlichen Meerblick geniessen, während Sie sich kulinarisch mit dem Besten, was die Westküste zu bieten hat, verwöhnen lassen. Geniessen Sie eine Vielfalt von Aktivitäten wie Strandspaziergänge bei denen Sie Wale (saisonal), Delfine, Robben und Otter beobachten können. Bei einer Wanderung durch die Fynboslandschaft entdecken Sie unzählige Vogelarten, unter anderem die seltenen Black Harrier, kleine Antilopenarten und mit viel Glück einen scheuen Luchs.

Paternoster lässt sich wunderbar auf Fahrrädern erkunden, die Ihnen kostenlos zur Verfügung stehen. Eine Kayaktour zur Pinguinkolonie oder ein Ausflug zum Leuchtturm, der noch in Betrieb ist, im Cape Columbine Naturreservat rundet Ihre Entdeckungstour ab. An sonnigen Tagen bietet der beheizte 20 Meter lange Pool eine willkommene Abkühlung.