Strandloper Ocean Boutique Hotel
Paternoster
Beschreibung
Einleitung
Ein unberührter, einzigartiger Rückzugsort direkt am Strand für alle Ruhesuchenden, die einen sanften Luxus im Strandstil schätzen.
Lage
Das Hotel liegt ca. 2 Stunden von Kapstadt entfernt im malerischen Fischerdorf Paternoster entlang der unberührten Westküste des Kaps. Eingebettet zwischen einer spektakulären Dünenlandschaft mit einzigartiger Flora und Fauna, lädt das direkt am Strand gelegene Boutique Hotel zu endlos langen Spaziergängen und Wanderungen am weissen, unberührten Sandstrand ein.
Angebot
Das Hotel besticht durch die exklusive und ausgezeichnete Lage am Strand und durch seine herzliche Gastfreundschaft. Im Leeto Restaurant können Sie den herrlichen Meerblick geniessen, während Sie sich kulinarisch mit dem Besten, was die Westküste zu bieten hat, verwöhnen lassen. Geniessen Sie eine Vielfalt von Aktivitäten wie Strandspaziergänge bei denen Sie Wale (saisonal), Delfine, Robben und Otter beobachten können. Bei einer Wanderung durch die Fynboslandschaft entdecken Sie unzählige Vogelarten, unter anderem die seltenen Black Harrier, kleine Antilopenarten und mit viel Glück einen scheuen Luchs.
Paternoster lässt sich wunderbar auf Fahrrädern erkunden, die Ihnen kostenlos zur Verfügung stehen. Eine Kayaktour zur Pinguinkolonie oder ein Ausflug zum Leuchtturm, der noch in Betrieb ist, im Cape Columbine Naturreservat rundet Ihre Entdeckungstour ab. An sonnigen Tagen bietet der beheizte 20 Meter lange Pool eine willkommene Abkühlung.
Zimmer
Das Strandloper Boutique Hotel bietet 16 Suiten und Zimmer, die alle hochwertig ausgestattet sind. Die Ocean Suiten bieten einen direkten Strandzugang und wunderschöne Aussichten aufs Meer. Die Ocean King Suiten sind besonders luxeriös ausgestattet. Der Ausblick von den Natur Suiten auf die Fynboslandschaft ist speziell für Naturliebhaber zu empfehlen. Die Courtyardzimmer verfügen über einen privaten Innenhof mit einer zusätzlichen Regendusche unter freiem Himmel. Alle Zimmer sind mit Nespressomaschinen, einer Teeauswahl und einer Minibar ausgestattet. Spabehandlungen werden in der Wellness Suite oder im Komfort Ihrer Suite angeboten.
Preis auf Anfrage
Loading map...