Das ursprüngliche Gorah House wurde mit viel Liebe im Stil der Kolonialzeit restauriert. Das Haupthaus mit grosszügiger Lounge und Kamin blickt direkt auf ein gut besuchtes Wasserloch und wurde zum «National Monument of South Africa» erklärt.



Auf geführten Safaris im offenen Geländewagen oder bei Buschwanderungen gehen Sie mit den Dickhäutern auf Tuchfühlung und begegnen noch vielen hier heimischen Tieren. Auch die beliebten Erdmännchen sind hier zu Hause.

Geniessen Sie ein einmaliges Erlebnis!



Anschliessend können Sie sich im Pool erfrischen oder auf der schönen Veranda ein kühles Getränk geniessen. Die Mahlzeiten werden im Hauptgebäude oder bei einer Boma unter dem afrikanischen Sternenhimmel eingenommen. Das Frühstück und Mittagessen geniessen die Gäste auf der Veranda mit Blick über die wunderschöne Landschaft.