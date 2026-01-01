Gorah Elephant Camp
Addo Elephant National Park
Beschreibung
Einleitung
Ein romantisches und nostalgisches Safarierlebnis im malariafreien Addo Elephant Park. Die Geräusche des Busches schaffen eine ganz authentische Atmosphäre in Ihrem Luxuszelt.
Lage
Das Gorah Elephant Camp befindet sich ca. 75 km von Gqeberha (Port Elizabeth) entfernt im malariafreien Addo Elephant Park. Das Camp ist das erste private Naturschutzgebiet innerhalb des staatlichen Addo Elephant Parks.
Angebot
Das ursprüngliche Gorah House wurde mit viel Liebe im Stil der Kolonialzeit restauriert. Das Haupthaus mit grosszügiger Lounge und Kamin blickt direkt auf ein gut besuchtes Wasserloch und wurde zum «National Monument of South Africa» erklärt.
Geniessen Sie ein einmaliges Erlebnis!
Das ursprüngliche Gorah House wurde mit viel Liebe im Stil der Kolonialzeit restauriert. Das Haupthaus mit grosszügiger Lounge und Kamin blickt direkt auf ein gut besuchtes Wasserloch und wurde zum «National Monument of South Africa» erklärt.
Auf geführten Safaris im offenen Geländewagen oder bei Buschwanderungen gehen Sie mit den Dickhäutern auf Tuchfühlung und begegnen noch vielen hier heimischen Tieren. Auch die beliebten Erdmännchen sind hier zu Hause.
Geniessen Sie ein einmaliges Erlebnis!
Anschliessend können Sie sich im Pool erfrischen oder auf der schönen Veranda ein kühles Getränk geniessen. Die Mahlzeiten werden im Hauptgebäude oder bei einer Boma unter dem afrikanischen Sternenhimmel eingenommen. Das Frühstück und Mittagessen geniessen die Gäste auf der Veranda mit Blick über die wunderschöne Landschaft.
Zimmer
Die 11 grosszügigen und luxuriösen Zeltsuiten sind Deckenventilator ausgestattet und sorgen für einen unvergesslichen Aufenthalt. Von der privaten Veranda geniessen Sie eine traumhafte Aussicht. Kinder sind ab 10 Jahren erlaubt.
Preis auf Anfrage
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