1920 eröffnet als Königsresidenz, wurde das Haus über mehrere Jahre umgebaut und eröffnete Ende 2022 als Luxushotel neu. Es verbindet marokkanische Tradition mit modernem Design und liegt leicht erhöht in einer 3,6 Hektar grossen Gartenanlage mit Eukalyptusbäumen, ca. 10 Fahrminuten von Tanger entfernt. Es verfügt über ein mediterranes und ein persisches Restaurant, ein "gesundes" Restaurant, eine Pool-Lounge, eine Lobby-Lounge, eine stylische Bar, eine wunderschöne Poolanlage und einen Kids-Club.