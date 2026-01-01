Fairmont Tazi Palace Tanger
Tanger
Beschreibung
Einleitung
1920 eröffnet als Königsresidenz, wurde das Haus über mehrere Jahre umgebaut und eröffnete Ende 2022 als Luxushotel neu. Es verbindet marokkanische Tradition mit modernem Design und liegt leicht erhöht in einer 3,6 Hektar grossen Gartenanlage mit Eukalyptusbäumen, ca. 10 Fahrminuten von Tanger entfernt. Es verfügt über ein mediterranes und ein persisches Restaurant, ein "gesundes" Restaurant, eine Pool-Lounge, eine Lobby-Lounge, eine stylische Bar, eine wunderschöne Poolanlage und einen Kids-Club.
Angebot
Wohltuendes Spa mit einem Angebot an Körperbehandlungen, Outdoor-Infinity-Pool, Hammam, Fitnessraum und Yoga.
Zimmer
Die eleganten Unterkünfte (ab 44 m²) verfügen über Badewanne, Dusche, TV sowie Balkon oder Terrasse. Zur Auswahl stehen 92 Deluxe und 12 Junior Suiten mit Wald- oder Panoramasicht, 25 Signature mit privatem Garten, eine Signature Suite, zwei Penthouses sowie die Katara Suite mit zwei Schlaf- und Badezimmern.
ab CHF 196.– / pro Person
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