Royal Mansour Tamuda Bay
Tamouda Bay
Beschreibung
Einleitung
Das Royal Mansour Tamuda Bay verbindet auf einzigartige Weise zeitgenössische Eleganz mit marokkanischer Tradition. Direkt an einem der schönsten Strandabschnitte der Mittelmeerküste gelegen, vermittelt das Resort eine ruhige, stilvolle Atmosphäre mit viel Raum und höchstem Komfort.
Das Royal Mansour Tamuda Bay verbindet auf einzigartige Weise zeitgenössische Eleganz mit marokkanischer Tradition. Direkt an einem der schönsten Strandabschnitte der Mittelmeerküste gelegen, vermittelt das Resort eine ruhige, stilvolle Atmosphäre mit viel Raum und höchstem Komfort.
Die Anlage überzeugt mit raffinierter Gestaltung und einem eleganten, maritimen Ambiente. Bis ins kleinste Detail wurde grosser Wert auf Qualität, Materialien und Design gelegt – vom Interieur bis hin zur Ausstattung.
Kulinarisch erwartet die Gäste eine vielseitige Auswahl mit drei Restaurants sowie stilvollen Bars – darunter eine Beach- und Poolbar sowie eine elegante Bar mit Live‑Pianomusik am Abend. Die Kombination aus feiner Gastronomie, persönlichem Service und aussergewöhnlichem Ambiente macht das Resort zu einer der herausragendsten Hoteladressen des Landes.
Kids-Club noch ergänzen
Angebot
Das eindrückliche Medi‑Spa erstreckt sich über ca. 4‘000 m² und zählt zu den modernsten Wellnessanlagen der Region. Es bietet zahlreiche Behandlungsräume, Hammams, Saunen, Pools, Fitness- und Yoga-Bereiche sowie eine breite Auswahl an therapeutischen und regenerativen Anwendungen.
Zimmer
Die Unterkünfte sind hochwertig und individuell gestaltet und bieten grosszügige Wohnbereiche sowie modernsten Komfort. Die Auswahl reicht von stilvollen Deluxe Suiten mit und ohne Meerblick, Premier Suiten mit Meerblick bis hin zu exklusiven Premier Beachfront Suiten mit direktem Zugang zum Strand sowie die weitläufigen Privilege Suiten. Den Höhepunkt bilden die strandnahen , zweistöckigen Villen mit mehreren Schlafzimmern, privaten Pools und grosszügigen Aussenbereichen – bis hin zur Royal Villa mit privatem Spa.
Preis auf Anfrage
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