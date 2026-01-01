Das Royal Mansour Tamuda Bay verbindet auf einzigartige Weise zeitgenössische Eleganz mit marokkanischer Tradition. Direkt an einem der schönsten Strandabschnitte der Mittelmeerküste gelegen, vermittelt das Resort eine ruhige, stilvolle Atmosphäre mit viel Raum und höchstem Komfort.



Die Anlage überzeugt mit raffinierter Gestaltung und einem eleganten, maritimen Ambiente. Bis ins kleinste Detail wurde grosser Wert auf Qualität, Materialien und Design gelegt – vom Interieur bis hin zur Ausstattung.





Kulinarisch erwartet die Gäste eine vielseitige Auswahl mit drei Restaurants sowie stilvollen Bars – darunter eine Beach- und Poolbar sowie eine elegante Bar mit Live‑Pianomusik am Abend. Die Kombination aus feiner Gastronomie, persönlichem Service und aussergewöhnlichem Ambiente macht das Resort zu einer der herausragendsten Hoteladressen des Landes.



Kids-Club noch ergänzen