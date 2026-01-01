Direkt am Sandstrand der Tamouda Bay verbindet das luxuriöse Resort mediterrane Architektur mit marokkanischen Einflüssen. Stilvolle Innenhöfe, gepflegte Gärten, zwei Restaurants, zwei Bars, Innen- und Aussenpools sowie ein eigener Strandabschnitt sorgen für entspannte Ferientage. Die renommierte St. Regis Tradition verleiht dem Haus ein besonders exklusives Ambiente. Lokale Kunstwerke und sorgfältig ausgewählte Designelemente unterstreichen den eleganten Charakter des Resorts.