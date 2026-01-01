The St Regis La Bahia Blanca Resort, Tamuda Bay
Tamouda Bay
Beschreibung
Einleitung
Direkt am Sandstrand der Tamouda Bay verbindet das luxuriöse Resort mediterrane Architektur mit marokkanischen Einflüssen. Stilvolle Innenhöfe, gepflegte Gärten, zwei Restaurants, zwei Bars, Innen- und Aussenpools sowie ein eigener Strandabschnitt sorgen für entspannte Ferientage. Die renommierte St. Regis Tradition verleiht dem Haus ein besonders exklusives Ambiente. Lokale Kunstwerke und sorgfältig ausgewählte Designelemente unterstreichen den eleganten Charakter des Resorts.
Angebot
Spa mit Hammam, Indoor-Pool, Massagen und Fitnessraum.
Zimmer
Die eleganten Unterkünfte verfügen über Badewanne, separate Dusche, TV, Minibar, St. Regis Butlerservice sowie Balkon oder Terrasse mit Meerblick. 68 Superior (32 m²), 15 Deluxe (33 m²), 8 Junior Suiten (53 m²), 8 Suiten (57–66 m²) und eine Royal Suite (176 m²). Die Suiten bieten zusätzlich mehr Wohnraum und Privatsphäre.
Preis auf Anfrage
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