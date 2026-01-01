Die weitläufige Hotelanlage ist mit vielen andalusisch-maurischen Elementen versehen und bietet mehrere Innenhöfe, Gartenanlagen, Brunnen und lauschige Sitzecken. Die zwei Hauptrestaurants servieren mediterrane, internationale und marokkanische Küche, die à la carte Restaurants überzeugen mit thailändischen und mediterranen (nur im Sommer geöffnet) Köstlichkeiten, die Volubilis Bar bietet eine gemütliche Lounge mit tollem Meerblick und im Beach Club, welcher zur internationalen Gruppe "Buddha-Bar Beach" gehört, werden asiatische Fusionsküche und kreative Cocktails serviert sowie in den Sommer-Monaten gibt es DJ's, Live-Shows etc. Des Weiteren bietet das Hotel einen Infinitypool, einen Kinder-Pool, eine Bibliothek und Boutiquen. WiFi kostenfrei.