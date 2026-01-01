Banyan Tree Tamouda Bay
Tamouda Bay
Beschreibung
Einleitung
Die weitläufige Hotelanlage ist mit vielen andalusisch-maurischen Elementen versehen und bietet mehrere Innenhöfe, Gartenanlagen, Brunnen und lauschige Sitzecken. Die zwei Hauptrestaurants servieren mediterrane, internationale und marokkanische Küche, die à la carte Restaurants überzeugen mit thailändischen und mediterranen (nur im Sommer geöffnet) Köstlichkeiten, die Volubilis Bar bietet eine gemütliche Lounge mit tollem Meerblick und im Beach Club, welcher zur internationalen Gruppe "Buddha-Bar Beach" gehört, werden asiatische Fusionsküche und kreative Cocktails serviert sowie in den Sommer-Monaten gibt es DJ's, Live-Shows etc. Des Weiteren bietet das Hotel einen Infinitypool, einen Kinder-Pool, eine Bibliothek und Boutiquen. WiFi kostenfrei.
Angebot
Das renommierte "Banyan Tree Spa" bietet eine grosse Auswahl an verschiedensten Körperbehandlungen, Pool (beheizbar), Yoga Pavilion, Fitnesscenter.
Zimmer
Die grosszügigen Pool Villen sind elegant eingerichtet und bieten viel Privatsphäre. Sie verfügen über Badewanne und Dusche, Fön, Klimaanlage, Tee-/Kaffee-Kocher, TV, Minibar, Safe, einen separaten Wohnbereich und einen Pool im Garten. Die Villen sind wie folgt unterteilt: 42 Bliss Pool Villen (203 m2), 16 Serenity Pool Villen (203 m2, grössere Terrasse), 16 Harmony Pool Villen (233 m2, zusätzlich mit Küchenecke und Jacuzzi, näher am Strand), 5 2 Bedroom Harmony Pool Villen (393 m2, mit zwei Schlaf-und Badezimmer, gemeinsamen Wohn-und Essbereich, weiterer Essbereich auf der Terrasse), 5 2 Bedroom Harmony Sea View Pool Villen (421 m2, am Meer), 8 2 Bedroom Harmony Beachfront Pool Villen (421 m2, am Strand).
Sport gegen Gebühr
Stand-up-Paddle, Kajak, 18-Loch Golfplatz (15 Fahrminuten).
Kinder
Kids-Club 4-11 Jahre.
ab CHF 222.– / pro Person
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