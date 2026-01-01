Sofitel Tamuda Bay Beach & Spa
Tamouda Bay
Beschreibung
Einleitung
Das Hotel liegt direkt am Strand von Tamouda Bay und ca. 30 Gehminuten von Mdiq entfernt, welches einen Wasserpark, zwei Häfen und einige Restaurants bietet. Das Hotel ist sehr modern und farbenfroh eingerichtet und bietet ein Haupt- und ein Poolrestaurant, welches eine Mischung aus französischer, marokkanischer, asiatischer und mediterraner Küche anbietet. Des Weiteren verfügt das Hotel über mehrere Bars, die zum Cocktail trinken einladen und eine grosszügige Poolanlage direkt am Strand. WiFi kostenfrei.
Angebot
Das stilvolle Spa verteilt sich auf 1250 m2 und bietet eine Reihe an Massagen, Gesichts- und Körperbehandlungen an und verfügt auch über ein traditionelles Hammam sowie ein Fitnesscenter.
Zimmer
Die Zimmer sind modern und in hellen Farben, sehr stilvoll eingerichtet. Die Superior (40 m2) verfügen über eine Dusche und Badewanne, Fön, Klimaanlage, TV, Minibar, Safe und Balkon mit Garten- oder Poolsicht. Die Deluxe (44 m2) bieten teilweise Meersicht, die Magnifique (44 m2) haben direkte Meersicht. Die Junior Suiten (58 m2) verfügen über eine Badewanne und bieten zudem einen Jacuzzi auf der Terrasse, die Prestige Suiten (90 m2) sind etwas geräumiger.
Die Opera Suiten (190 m2) bieten zusätzlich einen Wohnbereich sowie eine Panorama-Terrasse inkl. Jacuzzi. Die Beach Suiten (53 m2) liegen direkt am Meer, mit Plunge Pool und direktem Strandzugang. Die Villen (133 m2) bieten zwei Schlaf- und Badezimmer sowie einen Pool.
Sport gegen Gebühr
Nur 15 Fahrminuten entfernt liegt der 18-Loch-Golfplatz «Golf de Cabo Negro», entworfen von Cabell Robinson.
Kinder
Der Kids-Club für Kinder von 4 – 12 Jahre bietet einen grossen Garten mit Pool und ein Spielhaus.
Preis auf Anfrage
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