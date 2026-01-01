Die Zimmer sind modern und in hellen Farben, sehr stilvoll eingerichtet. Die Superior (40 m2) verfügen über eine Dusche und Badewanne, Fön, Klimaanlage, TV, Minibar, Safe und Balkon mit Garten- oder Poolsicht. Die Deluxe (44 m2) bieten teilweise Meersicht, die Magnifique (44 m2) haben direkte Meersicht. Die Junior Suiten (58 m2) verfügen über eine Badewanne und bieten zudem einen Jacuzzi auf der Terrasse, die Prestige Suiten (90 m2) sind etwas geräumiger.

Die Opera Suiten (190 m2) bieten zusätzlich einen Wohnbereich sowie eine Panorama-Terrasse inkl. Jacuzzi. Die Beach Suiten (53 m2) liegen direkt am Meer, mit Plunge Pool und direktem Strandzugang. Die Villen (133 m2) bieten zwei Schlaf- und Badezimmer sowie einen Pool.