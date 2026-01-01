Idou Malabata Beach & Spa
Tanger
Beschreibung
Einleitung
Das Hotel liegt im beliebten Stadtteil Malabata, direkt an der Küste. Restaurants und Cafés befinden sich in Gehdistanz, während das Zentrum von Tanger in wenigen Fahrminuten erreichbar ist. Das moderne Haus bietet eine gepflegte Anlage mit zwei Pools, Sonnenterrasse und mehreren Restaurants mit internationaler und marokkanischer Küche. Verschiedene Bars sowie grosszügige Aufenthaltsbereiche sorgen für eine entspannte, ungezwungene Atmosphäre.
Angebot
Wohltuendes Spa inklusive Hammam und 24 Stunden-Fitnessraum.
Zimmer
Die Unterkünfte sind modern eingerichtet und als Classic, Deluxe, Premium, Junior Suite, Superior Suite oder Executive Suite buchbar. Je nach Kategorie verfügen sie über Strassen- (Avenue) oder Meerblick (Ocean View) sowie teilweise über eine private Terrasse (Terrace).
Preis auf Anfrage
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