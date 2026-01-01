Das Hotel liegt im beliebten Stadtteil Malabata, direkt an der Küste. Restaurants und Cafés befinden sich in Gehdistanz, während das Zentrum von Tanger in wenigen Fahrminuten erreichbar ist. Das moderne Haus bietet eine gepflegte Anlage mit zwei Pools, Sonnenterrasse und mehreren Restaurants mit internationaler und marokkanischer Küche. Verschiedene Bars sowie grosszügige Aufenthaltsbereiche sorgen für eine entspannte, ungezwungene Atmosphäre.