Das legendäre El Minzah wurde 1930 eröffnet und zählt zu den renommiertesten Hotels Nordafrikas. Seit Jahrzehnten ist es Treffpunkt von Persönlichkeiten aus Politik, Kultur und Film. Die Architektur mit kunstvollen Holzarbeiten, orientalischen Teppichen und Rundbögen verleiht dem Haus eine unverwechselbare, klassische Atmosphäre.



Im Zentrum steht der wunderschöne andalusische Patio mit Brunnen und Orangenbäumen, der zum Verweilen einlädt. Mehrere Restaurants servieren internationale und marokkanische Spezialitäten, ergänzt durch stilvolle Bars und Terrassenbereiche. Viele Bereiche des Hotels bieten einen eindrücklichen Blick auf die Bucht von Tanger.