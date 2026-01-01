Beschreibung

Einleitung Das Story Rabat liegt ausserhalb des Stadtzentrums, im Botschafts-Quartier. Es bietet einen grossen, beheizbaren Pool mit Sonnenliegen im Garten, ein Restaurant, eine gemütliche Bar und eine Bibliothek.

Angebot Das Spa bietet eine breite Palette an Körperbehandlungen. Hammam, Fitnessraum.

Zimmer Die Unterkünfte sind sehr elegant und stilvoll eingerichtet. Unterteilt werden sie in 27 Premium (40 m2), die mit Badezimmer (Dusche und Badewanne), TV, Nespresso- und Tee-Maschine sowie Balkon oder Terrasse ausgestattet sind, 5 Suiten Diyafa (85 m2) mit einem separaten Wohnbereich und die 5 Suiten Ziryab (85 m2) mit zusätzlicher Minibar (Softgetränke inbegriffen), Butler-Service und auf Wunsch Frühstück in der Suite sowie die Emiri Villa (182 m2) mit beheizbarem Pool.