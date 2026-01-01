Story Rabat
Rabat
Beschreibung
Einleitung
Das Story Rabat liegt ausserhalb des Stadtzentrums, im Botschafts-Quartier. Es bietet einen grossen, beheizbaren Pool mit Sonnenliegen im Garten, ein Restaurant, eine gemütliche Bar und eine Bibliothek.
Angebot
Das Spa bietet eine breite Palette an Körperbehandlungen. Hammam, Fitnessraum.
Zimmer
Die Unterkünfte sind sehr elegant und stilvoll eingerichtet. Unterteilt werden sie in 27 Premium (40 m2), die mit Badezimmer (Dusche und Badewanne), TV, Nespresso- und Tee-Maschine sowie Balkon oder Terrasse ausgestattet sind, 5 Suiten Diyafa (85 m2) mit einem separaten Wohnbereich und die 5 Suiten Ziryab (85 m2) mit zusätzlicher Minibar (Softgetränke inbegriffen), Butler-Service und auf Wunsch Frühstück in der Suite sowie die Emiri Villa (182 m2) mit beheizbarem Pool.
Sport gegen Gebühr
Der bekannte und beliebte Golfplatz „Dar Es Salam" liegt in unmittelbarer Nähe. Gerne stellen wir ein individuelles Golfpaket zusammen.
Preis auf Anfrage
Loading map...