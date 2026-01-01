Four Seasons Hotel Rabat At Kasr Al Bahr
Rabat
Beschreibung
Einleitung
An der malerischen Atlantikküste gelegen, ca. 5 bzw. 10 Fahrminuten von der Kasbah Oudaias bzw. der Medina entfernt, mit atemberaubendem Meerblick und weitläufigen königlichen Gärten mit Palmen, Oliven- und Zitrusbäumen. Das ehemalige Anwesen aus dem späten 18. Jahrhundert diente einst als Sommerresidenz eines Sultans und wurde später als Militärspital genutzt, bevor es sorgfältig in ein Luxushotel umgewandelt wurde. Es bietet marokkanische, mediterrane sowie internationale Restaurants, eine Bar, einen Club, zwei Aussenpools (einer davon beheizbar), einen Kids-Club, ein Spa mit traditionellem Hammam, Salzwasserpool und Schönheitssalon sowie ein 24-Stunden-Fitnessraum.
Zimmer
Die eleganten, im marokkanischen Stil gehaltenen Zimmer verfügen über Dusche, begehbaren Kleiderschrank, TV, Minibar, Espresso-Maschine sowie Balkon oder Terrasse. Superior mit Blick auf Rabat oder die Anlage, Deluxe mit Sicht auf Gärten/Pools, Premier mit Meersicht, Executive Suiten zusätzlich mit Wohnbereich und Panoramasicht, 1 Bedroom Suiten geräumiger, Deluxe 1 Bedroom Suiten mit Garten-/Poolsicht oder seitlichem Meerblick, Premier 1 Bedroom Suiten mit Meerblick, Luxury Suiten exklusiver, mit Pool- oder seitlichem Meerblick, Azur Ocean View Suiten Pool mit privatem Pool, Turquoise Ocean View Suiten mit Panoramablick. Weitere Suiten mit bis zu drei Schlafzimmern verfügbar.
ab CHF 221.– / pro Person
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