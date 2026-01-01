An der malerischen Atlantikküste gelegen, ca. 5 bzw. 10 Fahrminuten von der Kasbah Oudaias bzw. der Medina entfernt, mit atemberaubendem Meerblick und weitläufigen königlichen Gärten mit Palmen, Oliven- und Zitrusbäumen. Das ehemalige Anwesen aus dem späten 18. Jahrhundert diente einst als Sommerresidenz eines Sultans und wurde später als Militärspital genutzt, bevor es sorgfältig in ein Luxushotel umgewandelt wurde. Es bietet marokkanische, mediterrane sowie internationale Restaurants, eine Bar, einen Club, zwei Aussenpools (einer davon beheizbar), einen Kids-Club, ein Spa mit traditionellem Hammam, Salzwasserpool und Schönheitssalon sowie ein 24-Stunden-Fitnessraum.