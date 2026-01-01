Direkt am Ufer des Bouregreg-Flusses in Salé gelegen, nur wenige Minuten von der Medina und den wichtigsten Sehenswürdigkeiten Rabats entfernt. Das moderne Hotel verbindet zeitgenössisches Design mit marokkanischer Handwerkskunst und bietet mehrere Restaurants, stilvolle Bars sowie einen Rooftop-Bereich mit Pool und Panoramasicht auf die Skyline von Rabat.