Fairmont La Marina Rabat Sale Hotel And Residences
Rabat
Beschreibung
Einleitung
Direkt am Ufer des Bouregreg-Flusses in Salé gelegen, nur wenige Minuten von der Medina und den wichtigsten Sehenswürdigkeiten Rabats entfernt. Das moderne Hotel verbindet zeitgenössisches Design mit marokkanischer Handwerkskunst und bietet mehrere Restaurants, stilvolle Bars sowie einen Rooftop-Bereich mit Pool und Panoramasicht auf die Skyline von Rabat.
Angebot
Modernes Spa mit traditionellem Hammam, mehreren Behandlungsräumen und Fitnessraum.
Zimmer
Die eleganten Unterkünfte ab 40 m² mit Sicht auf den Fluss, den Hafen oder die Altstadt unterscheiden sich wie folgt: Fairmont, Fairmont View (mit Balkon), Deluxe, Junior, Ocean (grosse Terrasse mit Meersicht), Heritage (Sicht auf die Kasbah Oudayas), Fairmont und Ambassador Suiten (3 Schlaf-/Badezimmer). Die Gold Unterkünfte bieten Zugang zur exklusiven Fairmont Gold Lounge.
ab CHF 195.– / pro Person
Loading map...