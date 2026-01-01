The Ritz-Carlton Rabat
Rabat
Beschreibung
Einleitung
In ruhiger Lage im exklusiven Stadtteil Dar Es Salam gelegen, eingebettet in eine weitläufige Garten- und Waldlandschaft mit Palmen und Wasserflächen, ca. 15 Fahrminuten vom Stadtzentrum entfernt. Das Resort erinnert an einen modernen Palast und befindet sich auf einem ehemaligen königlichen Anwesen in unmittelbarer Nähe des Royal Golf Dar Es Salam.
Es bietet mehrere Restaurants mit mediterraner und internationaler Küche, eine stilvolle Bar und eine grosszügige Poolanlage.
Es bietet mehrere Restaurants mit mediterraner und internationaler Küche, eine stilvolle Bar und eine grosszügige Poolanlage.
Angebot
Beeindruckendes Spa mit Hammam, Innenpool und Fitnesscenter.
Zimmer
Die grosszügigen Zimmer und Suiten sind elegant eingerichtet und verfügen über Dusche oder Bad, TV, Minibar, Sitzecke sowie Balkon oder Terrasse mit Blick auf Gärten, Pool oder Lagune. Superior, Deluxe und Premier sowie Suiten mit separatem Wohnbereich und zusätzlichem Komfort. Die Majestic 1 Bedroom Suiten bieten besonders viel Platz und grosse Terrassen.
Preis auf Anfrage
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