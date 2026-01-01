In ruhiger Lage im exklusiven Stadtteil Dar Es Salam gelegen, eingebettet in eine weitläufige Garten- und Waldlandschaft mit Palmen und Wasserflächen, ca. 15 Fahrminuten vom Stadtzentrum entfernt. Das Resort erinnert an einen modernen Palast und befindet sich auf einem ehemaligen königlichen Anwesen in unmittelbarer Nähe des Royal Golf Dar Es Salam.

Es bietet mehrere Restaurants mit mediterraner und internationaler Küche, eine stilvolle Bar und eine grosszügige Poolanlage.