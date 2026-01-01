Conrad Rabat Arzana
Rabat
Beschreibung
Einleitung
An der malerischen Atlantikküste gelegen, ca. 15 bzw. 30 Fahrminuten von der Corniche bzw. Medina entfernt, mit atemberaubendem Meerblick bietet es marokkanische Gerichte, Seafood, das preisgekrönte "99 Sushi Bar & Restaurant", eine Tee-Lounge, eine Bar, zwei beheizbare Pools, einen Kids-Club (3 - 11 Jahre) und ein Spa mit traditionellem Hammam und 24-Stunden Fitnessraum. WiFi kostenfrei.
Zimmer
Die eleganten Zimmer verfügen über eine Regendusche, eine freistehende Badewanne, Fön, Klimaanlage/Heizung, TV, Minibar, Espresso-Maschine und einen Balkon/Terrasse. Deluxe (38 m2) eingeschränkte, Garten- oder Meersicht, Premier (47 m2) eingeschränkte oder Meersicht, Junior Suiten (58 m2) grosse Terrasse, Meersicht, 3 davon mit kleinem Pool, 1 Bedroom Suiten (77 m2) zusätzlich mit Wohnbereich (ohne Pool), 2 Bedroom Suite (235 m2) 2 Schlaf-/Badezimmer, grosse Terrasse, Pool, Family 2 Zimmern mit Verbindungstüre, Meersicht, Family 1 Bedroom Suite Meersicht , Royal Suite (623 m2) mit 3 Schlaf-/Badezimmern, 2 Terrassen, Jacuzzi, Infinitypool und Butler-Service.
ab CHF 307.– / pro Person
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