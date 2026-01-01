An der malerischen Atlantikküste gelegen, ca. 15 bzw. 30 Fahrminuten von der Corniche bzw. Medina entfernt, mit atemberaubendem Meerblick bietet es marokkanische Gerichte, Seafood, das preisgekrönte "99 Sushi Bar & Restaurant", eine Tee-Lounge, eine Bar, zwei beheizbare Pools, einen Kids-Club (3 - 11 Jahre) und ein Spa mit traditionellem Hammam und 24-Stunden Fitnessraum. WiFi kostenfrei.