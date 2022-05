San Francisco Reisen

San Francisco, für viele die schönste Stadt der Welt, liegt wunderschön in der San Francisco Bay und bietet alles, was das Herz begehrt. Seefahreratmosphäre und hervorragende Fischrestaurants beim Fisherman’s Wharf, viktorianische Gebäude in der Altstadt, grosszügige Grünanlagen mitten in der Stadt, spannende und lehrreiche Museen, ein vielfältiges Nachtleben, die geschichtsträchtige Gefängnisinsel Alcatraz und vieles mehr. Mit der Golden Gate Bridge und den Cable Cars verfügt San Francisco zudem über zwei der bekanntesten und meist fotografierten Sehenswürdigkeiten der Welt. Es lohnt sich, für Ihren San Francisco Urlaub ein paar Tage einzuplanen, um die Stadt mit all ihren Facetten kennenzulernen. Damit Sie vor lauter Sehenswürdigkeiten den Überblick nicht verlieren, helfen Ihnen unsere USA-Spezialisten gerne bei der Planung Ihrer Traum-Reise.