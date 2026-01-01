Cody schwelgt in einem Erbe, das mit seinem Gründer William "Buffalo Bill" Cody begann: Chef der Pfadfinder der Armee, berüchtigter Büffeljäger und Schausteller, der jahrelang mit seiner Wildwest-Attraktion durch die Welt tourte. Die Stadt versammelt sich im Sommer um nächtliche Rodeos, Saloons voller randalierender Cowboys und ein Weltklasse-Museum, das von Buffalo Bills Anwesen. Sie haben mehrere Möglichkeiten, um in den Yellowstone Nationalpark zu gelangen, und die Annäherung von Cody aus ist die empfehlenswerteste.

Nicht nur für die faszinierende Fahrt entlang der North Fork der Shoshone - die Theodore Roosevelt einst als die "50 schönsten Meilen Amerikas" bezeichnete - sondern auch der Besuch der Stadt lohnt sich. Erfahren Sie mehr über diese Route von unseren Nordamerika Spezialisten.