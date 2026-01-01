Big Sky Hotels und Unterkünfte

Die viertgrösste Skipiste Nordamerikas besteht aus vier Bergen, die sich über 23 Quadratkilometer erstreckt. 60 % des Skigebietes sind für Fortgeschrittene geeignet. Kurz gesagt, Big Sky ist ein grosser Skihang. Und wenn der Schnee schmilzt, gibt es mehr als 40 Meilen mit dem Lift bediente Mountainbike- und Wanderwege, die ihn auch im Sommer zu einem würdigen Ziel machen. So können Sie im Gallatin National Forest z. B. Grizzly Bären begegnen. Möchten Sie mehr über Big Sky und die Wintermöglichkeiten erfahren, unsere USA Spezialisten beraten Sie gerne kompetent. Rufen Sie uns an.