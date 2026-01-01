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Rapid City

Rapid City Reisen

Nationalpark und Mount Rushmore

Als attraktive Hauptstadt der Region hat Rapid City ein kosmopolitisches Flair, das am besten in der faszinierenden, lebendigen und begehbaren Innenstadt geschätzt wird. Gut erhaltene Backsteingebäude, die mit hochwertigen Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants gefüllt sind, machen es zu einem guten Ausgangspunkt für die Erkundung der Black Hills und für einen Ausflug zum Mount Rushmore National Memorial. Das Denkmal wurde 1927 errichtet und erweckt immer noch Ehrfurcht darüber, wie es dem führenden Bildhauer Gutzon Borglum gelungen ist, diese über 18 Meter hohen Gesichter in einen Berg zu meisseln. Erfahren Sie mehr über Ausflüge in dieser Gegend von unseren USA Spezialisten. Kontaktieren Sie uns.

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Rapid City
Das Hotel liegt im Zentrum von Rapid City. Unweit des Hotels können Sie am Rapid Creek und in zahlreichen Parks...
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Rapid City
25 Fahrminuten vom Mount Rushmore National Memorial entfernt in Downtown Rapid City.

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