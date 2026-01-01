Cannon Beach Hotels im Überblick

Cannon Beach ist einer der beliebtesten Strandorte an der Küste Oregons. Mehrere erstklassige Hotels, herzige Boutiquen und Kunstgalerien heissen Sie hier herzlich willkommen. Im Sommer leuchten die Strassen in voller Blüte. Bekannt ist Cannon Beach aber vor allem für eines. Der direkt vor der Küste gelegene, herrliche Haystack Rock ist ein Magnet für Strandbesucher, der grossartige Fotomöglichkeiten und Gezeiten-Pooling-Möglichkeiten bietet.

Haystack Rock ist ein 72 m hoher Monolith, welcher seinen Namen auf Grund der Ähnlichkeit zu einem Heuhaufen erhielt. Er zählt zu den grössten Küstenmonolithen der Erde. Erfahren Sie mehr über diesen empfehlenswerten Zwischenstopp von unseren Nordamerika Spezialisten.