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Cannon Beach USA

Cannon Beach Hotels im Überblick

Highlight an der Küste Oregons

Cannon Beach ist einer der beliebtesten Strandorte an der Küste Oregons. Mehrere erstklassige Hotels, herzige Boutiquen und Kunstgalerien heissen Sie hier herzlich willkommen. Im Sommer leuchten die Strassen in voller Blüte. Bekannt ist Cannon Beach aber vor allem für eines. Der direkt vor der Küste gelegene, herrliche Haystack Rock ist ein Magnet für Strandbesucher, der grossartige Fotomöglichkeiten und Gezeiten-Pooling-Möglichkeiten bietet.

Haystack Rock ist ein 72 m hoher Monolith, welcher seinen Namen auf Grund der Ähnlichkeit zu einem Heuhaufen erhielt. Er zählt zu den grössten Küstenmonolithen der Erde. Erfahren Sie mehr über diesen empfehlenswerten Zwischenstopp von unseren Nordamerika Spezialisten.

Surfsand ResortHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Cannon Beach
Das Resort befindet sich direkt am Strand von Cannon Beach und bietet einen Blick auf die unendlichen Weiten des Ozeans.
Inn at Haystack RockHotel RatingHotel Rating
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Cannon Beach
Die Anlage liegt direkt im Örtchen Cannon Beach. Meer, Strände, Spazierwege und Restaurants befinden sich in Gehdistanz.

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