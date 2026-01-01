Die Landschaft Oregons reicht von schroffer Küste und dichten, immergrünen Wäldern bis hin zu kargen, mit Fossilien übersäten Wüsten, Vulkanen und Gletschern. Newport ist eine lebendige Touristenstadt mit mehreren schönen Stränden und einem Aquarium von Weltklasse. Auf dem Highway 101 Richtung Portland lohnt es sich hier auf jeden Fall einen Stopp einzulegen. Gute Restaurants mit einigen Attraktionen, Souvenirläden und bellende Seelöwen gibt es in der historischen Bayfront, während der böhmische Nye Beach Kunstgalerien und eine freundliche Dorfatmosphäre bietet. Mehr zu Newport Reisen erfahren Sie von unseren USA Reisespezialisten. Sie kennen die Region persönlich.